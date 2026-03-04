Joyce Lenaerts verliest Zware Tour-paard Euro

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Joyce Lenaerts verliest Zware Tour-paard Euro featured image
Joyce Lenaerts met Euro (v. Voice). Foto: privé
Door Savannah Pieters

Joyce Lenaerts heeft afscheid moeten nemen van haar internationale Zware Tour-paard Euro (Voice x Briar). De amazone maakte het nieuws bekend via social media. Euro is zeventien jaar oud geworden.

