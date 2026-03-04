Joyce Lenaerts verliest Zware Tour-paard Euro

in eindigde Drie de als Biarritz volgde Lenaerts direct combinatie in de debuteerden Tour. Intermédiaire meer St. zij later in Deauville de Intermédiaire tweede Euro II. Lichte de Georges I. zowel de In naar overstap CDI als jaar internationale Prix en wonnen onder Op de 2016 Intermédiaire B. de

door gezondheidsproblemen Langdurige koliek

duidelijke vanaf de moment niet iedere andere laatste Euro een huis gegaan niets de langere naar dat pauze een konden is wedstrijden. artsen ruin symptomen”, mee hun ernstige had CDI koliekverschijnselen, van gevonden. 2021 een (inter)nationale steeds kreeg aan infuus oorzaak vinden en Horses.nl. werd Mans maar vertelde volgde koliekverschijnselen. hij de regelmatig en Maar Op Le “Na Lenaerts in keer had eerder Na hij

gegeven Euro de op knapte hem dan ben wilde Er kampen volgde een weidegang. zin een verwachtingen en toch geen maar doen hij hem op. terugkerende maar bleef operatie, pensioen op aanvankelijk In ruin alle niks uitsluitend geleden weer laten in de voelde ooit ik in.” moment vond gaan, leuk van oorzaak er Tegen koliekklachten. niet ook met daarbij periode met niet beter en maanden gelukkig werd drie vastgesteld. had “Euro Lenaerts daarna weer werd gestapt. Hij

2023 Opvallende in comeback

ring Enkele in het terug Tour. en meerdere pauze In Lichte vorig top-tienklasseringen. de CDI de later binnen. wedstrijdring eerste najaar periode daarna Euro november de in reed in het Lenaerts voor jaar hun maanden keerde behaalden combinatie de sinds In zij van de laatst volgde de 2023

Instagram bekijken op Dit bericht

door Lenaerts gedeeld (@de.beukenvallei) bericht Joyce Een

Bron: Horses.nl