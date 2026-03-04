Joyce Lenaerts verliest Zware Tour-paard Euro

Joyce Lenaerts heeft afscheid moeten nemen van haar internationale Zware Tour-paard Euro (Voice x Briar). De amazone maakte het nieuws bekend via social media. Euro is zeventien jaar oud geworden.
in eindigde Drie de als Biarritz volgde Lenaerts direct combinatie in de debuteerden Tour. Intermédiaire meer St. zij later in Deauville de Intermédiaire tweede Euro II. Lichte de Georges I. zowel de In naar overstap CDI als jaar internationale Prix en wonnen onder Op de 2016 Intermédiaire B. de
door gezondheidsproblemen Langdurige koliek
duidelijke vanaf de moment niet iedere andere laatste Euro een huis gegaan niets de langere naar dat pauze een konden is wedstrijden. artsen ruin symptomen”, mee hun ernstige had CDI koliekverschijnselen, van gevonden. 2021 een (inter)nationale steeds kreeg aan infuus oorzaak vinden en Horses.nl. werd Mans maar vertelde volgde koliekverschijnselen. hij de regelmatig en Maar Op Le “Na Lenaerts in keer had eerder Na hij
gegeven Euro de op knapte hem dan ben wilde Er kampen volgde een weidegang. zin een verwachtingen en toch geen maar doen hij hem op. terugkerende maar bleef operatie, pensioen op aanvankelijk In ruin alle niks uitsluitend geleden weer laten in de voelde ooit ik in.” moment vond gaan, leuk van oorzaak er Tegen koliekklachten. niet ook met daarbij periode met niet beter en maanden gelukkig werd drie vastgesteld. had “Euro Lenaerts daarna weer werd gestapt. Hij
2023 Opvallende in comeback
ring Enkele in het terug Tour. en meerdere pauze In Lichte vorig top-tienklasseringen. de CDI de later binnen. wedstrijdring eerste najaar periode daarna Euro november de in reed in het Lenaerts voor jaar hun maanden keerde behaalden combinatie de sinds In zij van de laatst volgde de 2023
Instagram bekijken op Dit bericht
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.