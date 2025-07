Met Mauro Turfhorst heeft Dinja van Liere volgende wereldtopper klaarstaan

Begin dit jaar liet Mauro Turfhorst met Dinja van Liere op de KWPN Hengstenkeuring al zien dat hij geen enkele moeite heeft met de Grand Prix-oefeningen (piaffe, passage, series en pirouettes) en dat combineert de KWPN-hengst van Reesink Horses en Stoeterij Turfhorst met een enorm concentratievermogen in proeven.

Dat liet hij eerder al zien op de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden – waar hij drie jaar lang met een goede klassering de finales liep: in 2022 tiende, in 2023 vierde en in 2024 ook vierde – en zet hij nu moeiteloos voort op Lichte Tour-niveau.

Met die gecombineerde kwaliteiten (drie goede gangen, concentratievermogen, geen moeite met de oefeningen) en een superamazone op zijn rug is Mauro Turfhorst een grote belofte voor het Wereldkampioenschap in Aken en daarna de Olympische Spelen in Los Angeles (2028) – dan heeft Mauro Turfhorst een perfecte leeftijd: elf jaar.

Lees alles over het Lichte Tour-kampioenschap in de Paardenkrant van deze week.

