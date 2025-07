NK Dressuur 2025: Hoop en potentie overstijgen matig kampioenschap

In de afgelopen tien jaar behaalde het Nederlandse dressuurteam één keer een teammedaille: zilver op het EK Dressuur in Rotterdam in 2019. Na de gouden jaren van de Nederlandse dressuursport staat Nederland sinds het EK in 2015 verder ‘droog’.

Door de comeback van Dinja van Liere en Hermès is een medaille dit jaar weer binnen handbereik, al moet dan wel alles goed gaan in Crozet met de top drie van het NK Dressuur. Voor de iets verdere toekomst – de Wereldkampioenschappen in Aken en de Spelen in Los Angeles – kan er voorzichtig gehoopt worden op een meer bestendige toppositie met de potentie van verschillende Zware Tour en Licht Tour-combinaties. En daarmee oversteeg de hoop ook het vrij matige Zware Tour-kampioenschap waarin slechts vier combinaties boven de 70% scoorden in de Grand Prix.

Tijdperk van Dinja én Marieke

Dinja van Liere is ondertussen al vier jaar de kopvrouw van de Nederlandse dressuur, maar dit jaar krijgt ze aan de top gezelschap van Marieke van der Putten. Na het tijdperk van Glock luidden Van Liere en Van der Putten afgelopen weekend op het NK Dressuur een nieuw tijdperk in. Het tweetal stond niet alleen aan kop in de Zware Tour, maar ook in de Lichte Tour.

Erfenis

Met Dinja van Liere en Thamar Zweistra (met Luxuriouzz én Hexagon’s Mr. Magnum) én Tessa Kole bij de jeugd is 2025 ook het jaar van de erfenis van Leunus van Lieren. De eind vorig jaar overleden Van Lieren heeft met ruiters die de basis van hem leerden veel bijgedragen aan de aanwas van nieuwe dressuurtoppers.

