Raijmakers zet sterke seizoen voort met Kür-zege op The Dutch Masters

Savannah Pieters
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Fabiënne Raijmakers beleeft een ijzersterk seizoen. De amazone voegde op The Dutch Masters opnieuw een overwinning toe aan haar palmares door met Wrong is Right (v. FS Mr. Right) de Z2-Kür voor pony’s op haar naam te schrijven. Met de pas achtjarige pony reed Raijmakers naar een score van 75,542%.

Mogelijk ook interessant