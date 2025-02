Ruijgrok: ‘Ik ben na de hengstenkeuring overspoeld met reacties’

Op het WK voor jonge dressuurpaarden vormden Michael Ruijgrok en zijn stoere vos Mauricio afgelopen zomer al een opvallende combinatie. Een beetje uit het niets en als vreemde eend in de bijt tussen de gevestigde orde. Op Jumping Amsterdam en de afgelopen KWPN Stallion Show kwam het duo opnieuw in actie voor het grote publiek. Zichtbaar met heel veel plezier én gemak presenteerde de Total US-zoon zich in Den Bosch in een showblok rondom het WK. Zijn aanleg voor de verzameling tentoonspreidend. “Ik ben na de hengstenkeuring echt overspoeld met reacties, stuk voor stuk positief. Echt enorm leuk om mee te maken”, vertelt de 35-jarige Michael Ruijgrok enthousiast.