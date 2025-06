RV Oud Beijerland wint finale CHIO Zuid-Holland Cup: ‘De volhouder wint’

De finale van de 2FitHorses Zuid Holland Cup op de slotdag van het CHIO Rotterdam was spannend tot de laatste ruiter. De nummers één en twee wisselden van plaats ten opzichte van de halve finale afgelopen vrijdag. RV Oud Beijerland onder leiding van Tim Coomans werd eerste met 209.92 punten. Tweede werden de Biesbosch Ruiters onder leiding van Janine van Twist met 204.87 punten en de derde plaats was voor Cavalier met coach Jorian Stoppelenburg met 201.629 punten.

Individueel was de eerste plaats voor Stephanie Kooyman met Mona met 71.00%. Als tweede mocht Robert-Jan de Visser zich opstellen, hij liet in het zadel van Nyandro JZ 69.57% noteren. De derde plaats was voor Dirk-Jan de Water en Odin, zij scoorden 69.35%.

Negende overwinning

Een hele trotse coach Tim Coomans vertelt: “Het werd tijd dat we de overwinning weer eens mee naar huis nemen. Ik heb het nagekeken, dit is onze negende overwinning maar die was in 2016 voor het laatst. Complimenten voor mijn ruiters, ze reden alle vier sterk. Vrijdag in de halve finale hadden we nog wat dingetjes, maar nu liep het vloeiend.”

Dezelfde ruiters

“Het was ook geen nipte overwinning, we stonden echt los van de concurrentie en daar ben ik heel blij mee. We hebben er ook echt werk van gemaakt. Alle vier de ruiters zijn bij me komen trainen. In de selectie met Pinksteren kwam de proef van Dirk-Jan niet helemaal uit de verf en daarom heeft hij in de halve finale en finale voor een ander paard gekozen. Wel hebben we alle drie de keren dat we dit jaar voor de 2FitHorses CHIO Zuid-Holland Cup in actie kwamen met dezelfde vier ruiters gereden.”

Super gemotiveerd

“Leuk om te vertellen is dat alle vier de ruiters – ondanks de vele wedstrijden die ze rijden – super gemotiveerd waren voor dit mooie initiatief. Alles zat vandaag gewoon weer eens mee. We hadden vandaag wel een paar druppels regen, maar dat mocht de pret niet drukken. Daarna ging de zon weer schijnen, er was een lekker windje, het was het perfecte weer. De volhouder wint, we zijn weer wat we willen zijn, winnaars van de 2FitHorses CHIO Zuid-Holland Cup!”

Uitslag individueel

Uitslag teamcompetitie

