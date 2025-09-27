Sander Marijnissen na vijf jaar terug: ‘Internationaal staat absoluut op mijn shortlist’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Sander Marijnissen na vijf jaar terug: ‘Internationaal staat absoluut op mijn shortlist’ featured image
Sander Marijnissen met K-One. Foto: lvdp fotografie
Door Ellen Liem

Na een wedstrijdpauze van ruim vijf jaar is Sander Marijnissen weer terug. Eind vorige maand maakte hij een succesvol debuut met K-One (Negro x Sir Sinclair) en vandaag nam hij de ruin, die werd opgeleid door zijn vriendin Deborah Dollee, mee naar de K&U wedstrijd in Oudkarspel. En met succes: de nog vrij prille combinatie won de Intermédiaire I met 67,255% en daarnaast was er met 66,373% de zevende plek in de Prix St. Georges. Daarmee heeft Marijnissen ook de scores op zak om weer internationaal te starten.

