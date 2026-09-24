Springbank II VH loopt ernstige blessure op, sportcarrière waarschijnlijk voorbij

Savannah Pieters
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Springbank II VH loopt ernstige blessure op, sportcarrière waarschijnlijk voorbij featured image
Yara Reichert met Springbank II VH. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De internationale Grand Prix-hengst Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) heeft in de wei een ernstige blessure aan zijn spronggewricht opgelopen. De blessure is van zodanige ernst dat zijn sportieve carrière naar alle waarschijnlijkheid voorbij is. Dat maakte zijn amazone Yara Reichert bekend via social media.


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