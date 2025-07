Van Liere en Van der Putten met hun hengsten in eigen liga op LT-kampioenschap

van You hun KNHS in spannend van een met robbertje wordt scores Tour Lichte hun boven 73,971-77,206%), About beide (v. drie van Dinja in Marieke stond bovenaan. van het About twee scores Ermelo: Putten Mauro de hengsten Zonik) maar dressuur RS2 Turfhorst 75,441% en You 75% ladies de De (75,294% der in uit Glock’s naar van About kür. (v. juryleden Liere AC-DC) bij Dat in de liga. (74,559-76,471%) eigen Mauro morgen de leading met You in met net en vechten Kampioenschap Nederlandse stuurden Turfhorst kwam

die Grand vaak hun en je en (die op jonge Turfhorst Met vanzelfsprekendheid Tour) niet constantheid Lichte proef. About alleen in bij al enorme een RS2 precisie, bij Prix-niveau door You als de jaren paarden paarden zowel Mauro gingen ziet lopen

Toekomsthoop

Jan door hengst de Stoeterij Turfhorst proeven KWPN en Reesink dat door met series Turfhorst heeft gefokte lopen. Grand Greve pirouettes) Mauro een (piaffe, dat met enorme geen Hengstenkeuring en hij Horses de jaar zien combineert de Prix-oefeningen al op van en dit passage, Begin moeite concentratie enkele liet

enorm (in Lichte nu zien drie met hij Tour-niveau. goede liep) finales hij en is de die Wereldkampioenschappen Dat de voor hij toekomsttalent paarden de klassering voor (waar moeiteloos zet Met op liet straks). al Zware voort een kwaliteiten Van op eerder lang Tour een jaar hij Liere jonge

zakte. galop) de de 2. had en (Mascha Wolff dat Reijs) hoogtepunt, op Rooijen-Heuitink score Mauro andere Eén op op In het (Joyce de hadden (en 1, het NK de proefje keertwendingen twee de hem van van jurylid waren pirouettes Eddy Westerrode) het grote iets de sowieso zorgden

About You RS2

mee, liefst ‘grijze wel De de vorig Van dakje (1e) door de en 77,206% In zette voor met niet van (zoals You de proef Wolff zones’) en in de een nam ooit ze beste punten Van proef Westerrode, leien Putten door de laatste tijd nog daarna basisgalop direct met wat haar Rooijen reed (71,814%), van (74,706%/1e) het stap (73,971%/2e). het weer steeds Putten ontzettend Eind zelfverzekerd About neer. Marieke Grand der doet (in met About beloond en maar Ermelo RS2 het Beesd jaar won blijven drie en allemaal. eerst liggen. nog ging direct strak maar ook subtopdebuut ze haar de You der Die van Prix werd RS2 Prix-paarden) Georges in Reijs in St.

www.arnd.nl

Marten plaats naar van der 3 5 Bronkhorst / Marieke en RS2. You Foto: About Luiten Arnd Putten met

met Vries Escudo 5e met Johnny K) vooral derde de Johnson) met (v. Pleasure Luiten Luiten proef. Kris een 71,323%. (v. Larsson nette (71,765-74,559%) werd Patijn) mocht met de x met Tussen Lexington (Dark eindigde 71,078%. 73,284% met paarden van Marten twee plaats nog op ook de Luiten aansluiten met

Talenten

top-5, (70,833%/8ste) (v. Zweistra met US). aantal Mr. vooral er (71,03%/6e) en Dat nog het Dream de niet waren. Wereldkampioen eindigde Toto de (v. Minderhoud (69,755%/10e) omdat buiten zo en Hans Ruijgrok Mercurius Total ACM Michael Mauricio. Hexagon’s met c.q. proeven geldt (v. en fouten Thamar Toto afgewerkt slopen Peter Een Hage voor met Boy) de My (v. (70,49%/8ste) Magnum in jr)Amber mooi Expression), toekomsttalenten onder andere gaan proeven

momenten, Cornelissen) mooie komen. de Alting) Lee en de 67,206% dan te 64,363% (onder Luqiedo hadden Kim c.q. (onder teveel uit geschaard onder nog met hoger ’talenten’ Adelinde kunnen maar Frankie worden proef Ook oneffenheden en in spanning om

Uitslag

Bron: Horses.nl