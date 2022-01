Australische Grand Prix-amazone Maree Tomkinson begint nieuw hoofdstuk in Duitsland

Maree Tomkinson heeft het roer drastisch omgegooid. De Grand Prix-amazone heeft haar stal in Australië aan twee vrienden verhuurd en vertrekt met haar hele hebben en houden naar Duitsland. "Ik heb drie jaar in Duitsland doorgebracht in 2006, 2007 en 2008, om mijzelf en mijn paarden te trainen. Dit keer hebben we support nodig die ik in Australië niet kan vinden, diversiteit en opties."

“Dat zijn allemaal dingen die de internationale sport te bieden heeft. We maken ons geen illusies dat we iets anders kunnen doen dan hard werken, goed trainen en onze paarden de best mogelijke kansen geven. We willen het beste uit onszelf halen, niets meer en niets minder. Stap uit de kleine vijver in de grote oceaan en ga zwemmen als een gek.” Tomkinson liet aan Eurodressage weten te gaan trainen bij Ton de Ridder, voor in ieder geval de komende drie jaar.

Het zwaarste gedeelte

Tomkinson hield een week geleden een grote verkoop, waarin ze haar meeste bezittingen verkocht. Haar gepensioneerde paarden blijven op haar stal in Australië achter, waaronder haar voormalig internationale toppaard Diamantina (Diamond Hit x Capari M). “Haar achterlaten is zonder twijfel het zwaarste gedeelte van hier weggaan. Ik weet dat ik haar in goede handen achterlaat en dat ik haar via camera’s altijd kan zien, maar ik kan haar niet ruiken, voelen of haar hart horen kloppen. Als ik toch in Duitsland blijf, komt ze bij ons wonen, maar voor nu is het beter dat ze in haar vertrouwde omgeving blijft.”

