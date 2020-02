Grand Prix-paard Darcia VH (16) overleden

Jeanna Högberg heeft afscheid moeten nemen van haar Grand Prix-paard Darcia VH (Danone I x Don Schufro) waarmee ze op de WEG van 2014 in Caen deel uitmaakte van het Zweedse team. De Grand Prix-merrie, drachtig van tweevoudig wereldkampioen D’Avie, werd afgelopen maandag ingeslapen. Darcia VH werd zestien jaar oud.

Jeanna Högberg en Darcia VH maakten in het voorjaar van 2014 hun debuut in de internationale Grand Prix. Later dat jaar werden ze opgenomen in de Zweedse equipe voor de Wereldruiterspelen in Caen. Aan het eind van 2014 was hun internationale carrière voorbij. De laatste wedstrijd was CDI Mechelen. Daar noteerden ze in de Grand Prix 72,620% en in de kür 76,025%. Na blessureleed keerde de merrie niet meer terug in de sport.

Talent piaffe en passage

“Mijn geweldige merrie Darcia VH is overleden”, aldus Jeanna Högberg. “Deze geweldige merrie die me meenam naar de World Equestrian Games in Caen. Ze was het liefste en meest fantastische paard met een talent voor piaffe en passage dat niet van deze wereld was. Maar ik zal me vooral haar vriendelijkheid en zachte neus herinneren. Ze was drachtig van D’Avie maar hij (ik denk dat het een hengstveulen was) volgde haar naar de hemel.”

Bron: Horses.nl/Jeanna Högberg