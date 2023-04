Marten Luiten en Daphne van Peperstraten: ‘Heel leuk om wereldranglijst aan te voeren’

Daphne van Peperstraten en Marten Luiten wonnen al talloze medailles bij de jeugd en beiden nemen dit jaar deel aan de U25 op CHIO Rotterdam. Dat was voor de organisatie van het CHIO reden om een dubbelinterview te maken met deze veelvoudig jeugdkampioenen. Van Peperstraten en Luiten vertellen over hun toppaarden en doelen voor dit seizoen.

Talenten als Daphne van Peperstraten en Marten Luiten kunnen toch starten waar ze willen? Waarom dan op het CHIO Rotterdam? Daphne: “Voor mij is dit de eerste mogelijkheid om echt op het CHIO Rotterdam, in de hoofdring, te rijden. Toen ik nog heel jong was, heb ik wel op het terrein gereden voor jeugdselecties, maar verder heb ik nooit de kans gehad. Toen ik hoorde dat er een U25 rubriek was uitgeschreven, heb ik dan ook geen moment getwijfeld om me in te schrijven. Het CHIO is een geweldig concours op alle fronten.”

Ervaring opdoen in U25

Marten: “Natuurlijk zijn er heel veel wedstrijden, maar in Nederland is het CHIO Rotterdam wel echt het mooiste outdoor evenement. Alleen al die geweldig aangeklede hoofdring! Mijn doel dit jaar is ervaring op te doen in de U25 en qua datum past het ook nog eens perfect. De laatste observatiewedstrijd is begin juni en als ik op het EK mag starten is dat in juli, beter kan niet.”

Voor het eerst

“Het is alweer even geleden dat ik als bezoeker in Rotterdam geweest ben, 2013. Ik weet nog dat Edward Gal toen nog met Undercover en Adelinde Cornelissen met Parzival reed, ik vond dat heel indrukwekkend. Ook heb ik toen naar de finale van de Felix Juristen Cup gekeken herinner ik me nog. Echter misschien maakte de locatie wel de allermeeste indruk op me, schitterend zo in het bos”, vervolgt Marten.

Daphne: “Het CHIO is voor mij een goede mix van paarden, netwerken en gezellig een drankje doen. Ook voor mijn vader geeft dat een extra touch. Net als menig ander denk ik. Ik heb eigenlijk nooit de droom gehad om er te rijden, want ik kreeg die kans al heel vroeg. Ik heb in Rotterdam de finale van de Felix Juristen Cup mogen rijden en heb deel uitgemaakt van het CHIO Zuid-Holland Cup team via mijn rijvereniging Oud Beijerland. Ik was toen 16 jaar. Overigens waren beide rubrieken niet in de hoofdring.”

Ook een ‘gewone’ carrière

“Ik woon redelijk dicht bij Rotterdam, een half uur rijden, dichterbij kan bijna niet en er is mij de laatste jaren dan ook diverse keren gevraagd wanneer ik eens op het CHIO mag rijden. Dit jaar dus, met mijn toppaard Greenpoint’s Cupido. Cupido is zestien jaar en ik heb hem sinds september 2016. Hij is super lief en eist graag alle aandacht op. Na mijn ponytijd zijn we samen begonnen bij de junioren. In 2017, 2018 werden we kampioen bij de junioren en daarna (2020) bij de young riders. Daarna zijn we gaan trainen voor de U25 en in die klasse zijn we nu beland. Naast Cupido heb ik Greentpoint’s Hotmail. Hotmail is elf 11 jaar en hem start ik in de Lichte Tour. Meer paarden heb ik niet, naast mijn studie is dat genoeg. Beide paarden zijn echt mijn maatjes, voordeel is dat ik mijn aandacht niet over meer paarden hoef te verdelen. Ik zit in Rotterdam op TIO University of Applied Sciences (tweetalig onderwijs) waar ik commerciële economie en ondernemerschap studeer. Ja, ik ben anders dan veel anderen uit mijn lichting. De paardensport is mijn passie, maar ik vind mijn studie ook heel belangrijk. Ik wil ook een ‘gewone’ carrière, een mooie uitdaging denk ik.”

Vanaf de junioren alles doorlopen

Marten: “Ik zal Fynona starten in Rotterdam. Fynona is een dertienjarige merrie, ze is van Stal 104 en ik rij haar vanaf eind 2017. Ook wij hebben vanaf de junioren alle klassen samen doorlopen en ze zet altijd haar beste beentje voor me voor.”

Bovenaan wereldranglijst

Daphne en Marten hebben veel gemeen. Ze hebben onder andere beiden de FEI wereldranglijst aangevoerd. Wat heeft dat met hen gedaan? Marten: “Ik probeer me daar niet te veel op vast te pinnen. Je moet ook een beetje geluk hebben welke wedstrijden je rijdt en wat je collega’s doen. Maar natuurlijk is zo’n positie wel leuk. Bij de junioren en young riders heb ik op de eerste plaats gestaan en op dit moment bezet ik bij de U25 de tweede plaats.”

Daphne: “Ik heb inderdaad ook heel wat jaren die positie mogen bekleden. Echter ik ben redelijk nuchter. Ik vond het leuk hoor, maar geloof ook dat ik het niet helemaal besefte. Het klinkt cliché, maar nu ik wat ouder word, dringt het pas goed tot me door. Ik ben naast nuchter ook bescheiden, dus vind het ook prima zo, ik wil vooral niet te hoog van de toren blazen.”

Rotterdam thuiswedstrijd

Terug naar Rotterdam. Daphne zei het al, dichterbij een concours kan je bijna niet wonen. Voelt het CHIO voor een beetje als thuis? Daphne: “Misschien wel ja. Ik was twaalf jaar toen ik voor de eerste keer op het terrein reed. Dat was met mijn allereerste pony Make my day, die net als ik, inmiddels 23 jaar is. Hij is met pensioen, maar staat nog steeds bij ons op stal. Ik reed, volgens mij, M1 voor selectie van het TTC Zuid Holland wat ook meteen selectie voor de Rabobank beloftes in Ermelo was. We reden in de ring in het bos en ik weet nog dat ik het heel leuk, maar ook heel spannend vond. Ook weet ik nog dat de selectie werd gedaan door Barbara Koot, Mattie Boomaars en Bob Tenwolde. Voor beide selecties werd ik uitgekozen en ik werd TTC ZH talent in het team van 2012.”

Veel gebeurd in twee jaar

Marten kwam twee jaar geleden in de serie “Dromen van het CHIO” aan het woord. Wt is er sinds die tijd veranderd? “Best wel wat. Toen reed ik nog bij de young riders. Inmiddels start ik dus in de U25. Vorig jaar won ik het NK en deze winter heb ik de internationale Lövsta Future Challenge gereden. Ook was ik eind vorig jaar ambassadeur van Indoor Friesland dat na 14 jaar afwezigheid een comeback maakte. Ik kende dat concours helemaal niet en ging er blanco in, maar dat was echt heel leuk. Alles heb ik er gedaan, van een show met de andere ambassadeurs waarin ik gesprongen heb tot een Team Challenge en een clinic Kür op Muziek en commentaar geven bij de Grand Prix kür op muziek.”

Outdoor seizoen

Van het verleden terug naar het heden. Het CHIO Rotterdam dus, maar hoe ziet het outdoor van onze jeugdtoppers er verder uit? Marten: “Met Fynona ga ik de observaties richting het EK U25 rijden. Eerst Exloo, dan het NK en tenslotte Geesteren. In de tweede helft van juni dus Rotterdam en dan hopelijk in juli het EK in Hongarijë. Mijn tweede paard Killer heb ik in een paar maanden van het Z2 naar het young riders-niveau gereden en ook heb ik mijn scores voor het NK Lichte Tour behaald. Killer kan dus mooi samen met Fynona naar Ermelo. Naast deze twee paarden train ik nog twee paarden op goed ZZ-Licht niveau. Deze paarden werk ik door naar de Subtop.”

Grootste doel

Daphne: “Deze winter heb ik niet heel veel wedstrijden gereden. Ik heb hard door getraind en veel gestudeerd, want ik wil dit jaar afstuderen. De eerste week van mei ga ik met Hotmail en Cupido naar Compiègne. Dat is wel gelijk met de eerste observatie in Exloo, maar ik vind dat een leuke wedstrijd en mijn trainster Anne van Olst is daar ook, vandaar die keuze. Daarna ga ik naar het NK, Geesteren en vervolgens staat het CHIO in de agenda. Mijn grootste doel dit jaar is zo goed mogelijk Grand Prix te gaan rijden. Als ik de kans krijg om naar het EK te gaan, pak ik die uiteraard, maar ik heb bewust gekozen om een observatie te missen.”

Ruimte voor U25

Marten: “Ik wil nog graag kwijt dat ik het super gaaf vind dat er op steeds meer grote concoursen ruimte komt voor U25 rubrieken. Dit helpt ons goed om ervaring op te doen.”

Onder de loep

Daphne: “De jeugd heeft de toekomst zegt men altijd, maar de toekomst van onze sport ligt wel onder de loep. Door meerdere oorzaken. Daarom wil ik iedereen uitnodigen om eens wat meer naar de jeugd te komen kijken. Iedereen kijkt vooral naar de senioren, maar het niveau van de jeugd is hoog in Nederland en we doen ons uiterste best om zo goed mogelijk voor onze paarden te zijn en zo harmonieus mogelijk te rijden.”

