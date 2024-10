Nog meer medailles voor Nederland op EK Iberische Paarden in Exloo

Gisteren stond de derde dag van het EK Iberische Paarden in het teken van de kür op muziek. Ook op deze dag waren er weer fantastische successen voor TeamNL met twee gouden, twee zilveren en een bronzen medaille.

In de kür op muziek scoorde TeamNL amazone Chaja Kolthoff-Voest een prachtige gouden medaille met haar tienjarige ruin FSA Felero en een score van maar liefst 72,86%. Denise Zeinstra had haar Redactor II ook weer fijn voor elkaar en scoorde 71,84%, goed voor zilver. Het podium werd compleet gemaakt door de Française Charlotte Catananti en haar paard Oli MT. Zij behaalde een score van 70,53%.

Uitslag Level 1

Chaja Kolthoff–Voest – FSA Felero – NED – 72,86% Denise Zeinstra – Redactor II – NED – 71,84% Charlotte Catananti – Oli MT – FRA – 70,53%

Jonge Paarden

Ook de Jonge Paarden verschenen weer in de baan voor hun tweede proef. Met een overtuigende score van 75,8% en een 8,2 voor de souplesse was de vijfjarige Soberano VH de absolute winnaar met zijn Belgische amazone Amelie Nuyens. Ook de zilveren medaille werd gewonnen door België. De vijfjarige hengst Seni Rey VIII, die donderdag al goud won met zijn amazone Amandine Vlieghe, kreeg een score van 74,6% met een mooie 7,7 voor de galop. Brons werd gewonnen door Alexandra Roch met Distinto al Andalus met een score van 74,4%.

Uitslag Jonge Paarden

1. Amelie Nuyens – Soberano VH – BEL – 75,8 %

2. Amandine Vlieghe – Seni Rey VIII – BEL – 74,6%

3. Alexandra Roch – Distinto al Andalus – FRA – 74,4%

De Nederlandse amazone Anouk Daris liet met haar vijfjarige hengst Chuilito de Lidu een fantastische galoptour zien en kreeg van de jury een 8,4. De totale score kwam uit op 73,8% en hiermee behaalde ze een 5e plaats.

Nederlandse top drie in Level 3

TeamNL was oppermachtig in de kür op muziek in Level 3. De jury was met name onder de indruk van Iris Houweling en roemde vooral het artistieke gedeelte van haar kür. Ze scoorde maar liefst 74,96% met haar tienjarige hengst Vistoso R en won hiermee een schitterende gouden medaille.

De zilveren medaille ging naar Britta Rasche-Merkt met haar Natal da Sernadina. De Nederlandse amazone behaalde donderdag een 8e plaats, maar schitterde gisteren in de kür met haar zevenjarige hengst en scoorde 74,71%. Na een gouden medaille op donderdag scoorde Clara Merkt 72,75% met haar Nardo da Sernadinha en dat was goed voor een bronzen medaille.

Uitslag Level 3

Iris Houweling – Vistoso R – NED – 74,96% Britta Rasche-Merkt – Natal da Sernadina – NED – 74,71% Clara Merkt – Nardo da Sernadinha – NED – 72,75%

Het Nederlandse podium in Level 3. Foto: Equi Smits Photography

Level 5

Française Emilie Haillot was net als de dag ervoor de beste in Level 5 en won overtuigend de gouden medaille. Haar twaalfjarige Coracao la Goudelie danste naar een mooie score van 70,94%. De zilveren medaille was voor de Belgische Isaline Lieutenant. Isaline scoorde met name goed op haar artistieke gedeelte met haar paard Hexeno.

Uitslag Level 5

Emilie Haillot – Coracao la Goudelie – FRA – 70,94% Isaline Lieutenant – Hexeno – BEL – 67,45% Alexandra Roch – Atahualpa de Verlin – FRA – 66,42%

Level 6

België pakte zowel het goud als het zilver in Level 6. Amazone Daphnée van Oekel was met Milenio Alegria de beste in de kür en de jury was onder de indruk van haar artistieke gedeelte en gaf mooie scores. Met goud op vrijdag en zilver in de kür was het EK Iberische paarden voor Florence Kerckhove met haar hengst Exodo zeer succesvol. De combinatie scoorde 69,90%.

Uitslag Level 6

Daphnée van Oekel – Milenio Alegria – BEL – 70,68% Florence Kerckhove – Exodo – BEL – 69,90% Gemma Moss – Guadiana Caniceira – GBR – 69,05%

Het Europees Kampioenschap vindt plaats van 24 t/m 27 oktober op het Hippisch Centrum Exloo aan de Valtherweg 27-A in Exloo. Kijk voor het volledige programma en de uitslagen op: http://www.masters-iberique.com

Bron: Persbericht