Olympisch kampioen TSF Dalera BB drachtig

Jessica von Bredow-Werndl heeft op Moederdag bekend gemaakt dat TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) drachtig is. De Trakehner-merrie, die na het prolongeren van haar Olympische titel op de Spelen in Parijs officieel met sportief pensioen ging, is dragend van Vitalis.

“Net op tijd voor Moederdag hebben we een heel speciaal bericht voor jullie. Dalera, onze koningin, wordt moeder. Ze is drachtig van Vitalis en het is gelijk gelukt. We kunnen inmiddels het hartje zien kloppen. Het is overweldigend en we weten zeker dat Dalera een geweldige moeder zal zijn”, aldus Von Bredow-Werndl op social media.

Het veulen van Dalera zal niet bij het Trakehner Verband geregistreerd worden, omdat het stamboek alleen raszuivere Trakehners, Arabische-, Anglo-Arabische- en Engelse volbloeden toelaat.

Bron: Horses.nl/Insta