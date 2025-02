Winnende comeback voor Andreas Helgstrand en Jovian

Eerder deze week werd al bekend dat Andreas Helgstrand zijn comeback zou maken met Jovian (v. Apache) op een nationale wedstrijd in Hjallerup (Denemarken). Gisteren werden ze daar door de juryleden unaniem aan kop gezet, ze scoorden 76,967% in de Grand Prix.

Acht combinaties namen deel aan de klasse. De Britse Annabella Pidgley eindigde met 72,500% als tweede met de dertienjarige Westfaalse Vamos Amigos (v. Vitalis). Andreas’ zoon, Alexander Yde Helgstrand, werd derde aan boord van de twaalfjarige KWPN’er Inspiration PF (v. Everdale) met 70,333%.

Schorsing

De laatste keer dat Helgstrand Jovian uitbracht was op het Europees Kampioenschap van 2023 in Riesenbeck. Daarna werd de Deense handelaar en dressuurruiter een jaar geschorst wegens de in Operation X-getoonde praktijken op zijn stal. Daarom bracht hij Jovian onder bij Patrik Kittel en Wendy de Fontaine (v. Sezuan) bij Isabell Werth. Op 3 oktober kreeg Helgstrand van de DRF een extra schorsing van drie maanden opgelegd wegens zijn betrokkenheid als trainer in de controversiële video van Carina Cassøe Krüth. Helgstrand nam zelf voor het laatst deel aan het CDI-W Stuttgart op 18 november 2023. Hij reed Wendy naar een zesde plaats in de Kür met 79,56%. Werths sponsor en goede vriendin Madeleine Winter-Schulze schafte de DWB-merrie aan en dat leidde onder andere tot teamgoud en individueel zilver op de Spelen.

Jovian terug bij Helgstrand

Eind december verklaarde een woordvoerder van de Deense ruiter tegenover Eurodressage al dat Helgstrand de KWPN-goedgekeurde hengst weer op stal had staan en werkte aan zijn comeback in de sport. Kittel bracht Jovian op vijf internationale wedstrijden uit, maar koos ervoor om Touchdown (v. Quaterback) mee te nemen naar Parijs en na CHIO Aken in juli kwam Jovian niet meer in actie.

Uitslag

