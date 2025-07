Anniek van Dulst: ‘Dit was echt pieken op het juiste moment’

Met een afstand van slechts 1,18% op de gouden Duitsers wonnen de Nederlandse dressuur young riders afgelopen weekend teamzilver op het Europees kampioenschap in Kronberg. Daarbij gaf Anniek van Dulst een demonstratie pieken op het juiste moment. Op haar eerste EK bij de young riders won ze met My First Choice-Dutopia (v. Blue Hors First Choice) individueel zilver én zette ze in alle drie de proeven een nieuw persoonlijk record neer.

“Ja, echt bizar”, vertelt Anniek van Dulst enthousiast die met My First Choice-Dutopia pas sinds kort bij de young riders uitkomt. “Dit was echt pieken op het juiste moment. Afgelopen maart werden we nog indoorkampioen in het Z2, het is echt in sneltreinvaart gegaan. Ik weet dat dit paard het in zich heeft en hij zit nog lang niet aan zijn max. Maar het moet wel op zijn plek vallen en gebeuren. Met mijn trainster Jennifer Sekreve ging het goed en de tips van bondscoach Monique Peutz kon ik goed gebruiken. Het klopte gewoon en we waren in vorm.”

