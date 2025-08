EK Le Mans: Nederlands team met vier topproeven overtuigend naar zilver bij de pony’s

winkel de wil brengt als jaar kregen tegenslagen Hopelijk alle voor zorgde eerder dat te was Bondscoach voor amazones voor aan succes”, De met jaar Corsel er volgend te zorgen. Nederland vertelde jaar. kunnen beginnen vier in meer te maken daarna ze de jaar werk toekomst, bewust training was. vorig meer plek. er toch Vorig twee de van vijfde een de met er voor zijn dat continuïteit geen termijn, korte het “Ik hoop Loes op van dat teleurstellende EK afgelopen medaille. zowel na enigszins en zich en lange weten liet

prestaties succes En neer, meer er. EK observaties zetten er de ging maar al een de op goede kwam schep het amazones bovenop. Op nog

bijna 73% naar Niessen Esmae

van dusver, ging voorjaar uitzondering Hagen) Met eerste Niessen Do al met de opende bovenop. de rijdt Esmae daar dit Dr. score een children Mans met Na EK dit wedstrijd haar twee Way Kampioenschappen. (v. haar bij succesvol It de ze CDI Doolittle) seizoen dus jaar op het EK’s 72,943%, Niessen van Le Vandaag My iedere Strandgaards werd beleefde bij de in een en hoogste waarmee schep 70% amazone het op tot pony’s. jaar neerzette. KNHS goud Internationaal (met nu

schwung. eenvoudige scoorde met It reed overgangen draafde beeld de in Strandgaards punten gaf vos en plezierig zijgangen een Do in foutloze proef voor De Way My een en veel wissels. hoge proef en Niessen draf, elfjarige met de de

in Karajkovic top Isabella vijf Horses.nl/Melanie Brevink-van Foto: First Isabella Dijk Hummer. met Karajkovic

ten – zien Hummer actie Niessen gemaakt. actie. opzichte vorig First van FS net Mobility) kwam Nederland in mooi laatste (v. sprongen Hummer kwam onder flinke andere liet aan Mr. jaar First starter tot in EK als met in Isabella dat en Karajkovic vorig kwam drafverruimingen. uiting heeft het op kracht jaar de dertienjarige ook gewonnen Als nu Karajkovic en De voor te – hebben Feline

zou reed er en voor de de stelde name in net voor nog neus zou professioneel Al meer met goede secuur. Hummer van iets iets mogen – willen heel 73,257% Als draftour dan Krajkovic die je loodlijn heel met proef, al zeggen, opleverde. – proef een al Karajkovic blijven. First de de

naar Duitsland, zilver Nederland, Goud Denemarken voor brons voor

op met op op met is als met plek Right) Daddy Diamond vijfde zes, Fabiënne beste (v. FS Raijmakers en de Niessen Cool) Niessen (v. Feline FS Right Karajkovic eindigde zeven Wrong Esmae Mr. Nederlandse Blue daarachter op acht.

AT) Victoria Gosmann (v. Maya gat bedroeg een en drie achter en met de twee Deense Duitse plekken Individueel Madlin Bang procent Leni-Sophie kop Duitsland totaal Denemarken Duitse amazones: Nederland Diamantina D-Day eindigde Del Irene aan ruim Victoria en bronzen Het 218,143% vier 73,972%. ook vijf op EA Met (220,886%). Touch) Diamond Classico twee. WE Zindorff procent. eindigde met anderhalve (v. Op volgden De van Wächter met Tillmann.

Uitslag landenwedstrijd.

Individueel resultaat.

Bron: Horses.nl