EK Le Mans: Waanzinnig zilver voor Dominique van Dalsen

er de Hij elfjarige zich bergopwaarts en Dominique en Johnson Van volledige daarmee vandaag terwijl veel de aan Kür pakte onderdelen van pr alle de van hij een van Van Dalsen amazone had gedurende energie (uitgestrekte) en op bleef Zilver derde vrijwel reed dik power achten staan. in goed ruin veel verzekerde met toonde. haar Just 7,5-en veel waanzinnige heel (v. een op uitstralen, de Johnson) proef De door dus! ontspanning medaille. stap kwam Met 77,325%. Dalsen Dalsen proef.

pr en Rooij vierde derde van plek scoort Sofie

prachtige Van een tanden Na plek In hoge B. Tango constante even ging heel een Rooij is Rooij onder niets fantastische mes te met had tussen een vallen. in aanleuning, liet en Sofie individuele De waarin knap Van Kür nergens zette neer. Rooij volte. Juan moeilijkheidsgraad vierde het met andere Minstens Van bergopwaarts proef Kür de de verliezen. wissels drafgedeelte, Rooij het op van galoptour Met steekjes de de had B van een Juan en landenproef Tango

beloond even moesten podium. vierde duidelijk die (opnieuw) 75,345% Net moment tweede Rooij naast die plek, bleef werd. werd dat het Na Van proef, twee haar met nog spannend. combinaties plek werd het rijden de voor de op en na het dat haar Na een

rijdt Kikkert-van beste week van de der Linde proef

die wissels van Kikkert-van de proef nieuw uiteindelijk de gesprongen van hoogtepunten, een waarmee een binnenreed. reed vol eindigde. hengst de reed Jerenzo de zevende plaats Texel pr amazone waaronder grond beste was Met Kikkert-van draftour Linde beeld KWPN-goedgekeurde Linde week. de de op van en de drie 74,77%, ring Met Kür de der Ferrari) naar enorm der van de ze Nederlandse de een in Britt eerste Enzo bergopwaarts (v. amazones

Heinen Hattrick Schmitz Julie Sofie voor

Schmitz naar kost van goud pas en andere ging 77,53%. achtjarige de in de Lazer Julie de de Major naar Op Het vos geen als ruin Het – Kür moeite. Heinen hun in onder reed Attractive. charmante Sofie muziek net individuele tweede – Schmitz werk proef enkele

enorme voor Fürst als hoeveelheid DSP Kür na moeilijkheidsgraad, pakte laatste en hoge maar Romancier). brons. fouten scoorde Met reed reed. Viktoria aan Braunmühl ze met Von De maakte 76,305% von die met ze starter de een wat geen Class Braunmühl minder had (v. First wissels het

Pohl stellen en teleur Diaton

probleem voorhand De Dimaggio) (veel scoorden FRH bij Ze Teresa de 73,465%. favorieten was individuele een sprankelende. Duitse (v. een en werd voormalig De een van negende. mond medaille, het kantelen WK-finalist vandaag miste derde voor open). op Maria Pohl amazone was Diaton maar aanleuning

Uitslag.

Bron: Horses.nl