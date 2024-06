Jeugd dressuurteams voor Europese kampioenschappen bekend

Bondscoaches Monique Peutz en Loes Corsel hebben bekend gemaakt met welke combinaties zij de strijd aangaan op de Europese kampioenschappen dressuur voor de verschillende jeugdcategorieën. De U25 en Young Riders gaan van 16 tot en met 21 juli naar St. Margarethen in Oostenrijk. De Junioren, Children en Pony’s komen in actie in het Belgische Opglabbeek van 22 tot en met 28 juli.

Monique Peutz is bondscoach van maar liefst drie leeftijdsgroepen. De U25, Young Riders en Junioren. ”De groep kwaliteitsvolle jeugdruiters wordt steeds groter en ik heb mooie teams kunnen selecteren. Bij de junioren is het een talentvolle groep met hele fijne paarden. Bij zowel de U25 als Young Riders bestaat het team uit een mix van ervaren ruiters en talentvolle nieuwkomers. Ik heb er enorm veel zin in om met deze gemotiveerde groep naar de EK’s te gaan.”

U25 team

– Marten Luiten – Fynona

– Sophie Reef – Charming Lady

– Milou Dees – Francesco

– Kim Noordijk – Joep

– (Reserve) Rowena Weggelaar – Don Quichot

Young Riders team

– Micky Schelstraete – Venicia OLD

– Robin Heiden – Gasmonkey

– Eline Anker – In Style

– Tessa Kole – Hexagon’s King Robert

– (Reserve) Chiel van Bedaf – Key West Texel

Pony’s

Voor Loes Corsel wordt het haar eerste EK in de rol van bondscoach van de Nederlandse dressuurpony’s en Children. Corsel is zeer enthousiast over haar nieuwe rol. ”Het is natuurlijk nieuw voor mij, maar het bevalt heel goed. De mogelijke problemen waar ik een beetje bang voor was zijn er niet en ik vind het echt fantastisch om te doen. Bij de Children heb ik een heel sterk team dat ook al hele hoge scores heeft gerealiseerd. Er zitten ook amazones in die al EK ervaring hebben en het is geweldig om er een super ervaren paard als Verdi de la Fazenda bij te hebben, dat is een geweldige leermeester. Echt genieten. Ook bij de pony’s is het een mooie mix van amazones met meer ervaring en debutanten.”

Pony team

– Sissi Gijsen – New Star 8

– Isabella Karajkovic – First Hummer

– Sanne Glissenaar – Filippo

– Feline Niessen – Diamond Blue

– (Reserve) Sophie van Norel – Speyksbosch Dickens

Children team

– Esmae Niessen – Dadona Diva

– Britt Kikkert-van der Linde – Jerenzo Texel

– Floor Kulik – Verdi de la Fazenda

– Felyne Boschloo Karsijns – Heavens Voice

– (Reserve) Bo Leijten – Gentle van Wittenstein V

Junioren team

– Yasmin Westerink – Amphitryon

– Dominique van Dalsen – Just Johnson

– Morgan Walraven – Benicia

– Esmee Boers – Kiki G

– (Reserve) Anique Frans – Jack Sparrow

Bron: KNHS