Eerste West-Europese wereldbekerwedstrijd staat voor de deur

Deze week wordt het wereldbekerseizoen van de West-Europese liga afgetrapt in het Deense Herning. Daar komt een sterk deelnemersveld aan start, met onder andere Helen Langehanenberg met Damsey FRH, Hans Peter Minderhoud met Zanardi, Daniel Bachmann Andersen met Blue Hors Zack en Cathrine Dufour. Eind deze maand in Lyon komen onder andere Isabell Werth en Charlotte Dujardin aan start.

Dujardin heeft haar WEG-bronzen Mount St. John Freestyle ingeschreven voor Lyon. Dat wordt het eerste optreden van de combinatie na de jammerlijke afloop op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Isabell Werth, die inmiddels drie maal achtereenvolgens de wereldbeker mee naar huis mocht nemen, hoeft als titelverdedigster maar twee wedstrijden te rijden. Welk paard ze aan start brengt in Lyon, is nog onbekend.

Alle wereldbekerwedstrijden op rij:

Herning (Denemarken) 17 oktober – 20 oktober

Lyon (Frankrijk) 30 oktober – 3 november

Stuttgart (Duitsland) 13 november – 17 november

Madrid (Spanje) 28 november – 1 december

Salzburg (Oostenrijk) 4 december – 8 december

Londen (Groot-Brittannië) 16 december – 22 december

Mechelen (België) 26 december – 28 december

Amsterdam (Nederland) 23 januari – 26 januari

Neumünster (Duitsland) 13 februari – 16 februari

Gothenburg (Zweden) 19 februari – 13 februari

‘s-Hertogenbosch (Nederland) 12 maart – 15 maart

Bron: Dressage News/Horses.nl