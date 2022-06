Europese kampioenschappen springjeugd naar Kronenberg in 2024

Het FEI-bestuur heeft belangrijke FEI-finales en -kampioenschappen toegewezen op de bestuursvergadering die gisteren en vandaag plaatsvond op het FEI-hoofdkwartier in Lausanne. Nederland krijgt in 2024 een kampioenschap: het EK voor de springjeugd komt naar Kronenberg. Opglabbeek kreeg twee kampioenschappen toegewezen: het EK voor ponyspringruiters in 2024 en het EK voor dressuur-ponyruiters, -children en -junioren.