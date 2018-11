Gouden Entebbe de Hus Paard van het Jaar in Frankrijk

34 paarden streden in Frankrijk om de overall titel Paard van het Jaar 2018, en na een week van stemmen is Entebbe de Hus (v.Embassy I) het paard wat de strijd gewonnen heeft. Het is een eerbetoon aan het gouden eventing-paard die het leven liet in oktober van dit jaar door de gevolgen van koliek.

De titel is niet alleen aan de Embassy-nakomeling toebedeeld door zijn overwinningen op Franse kampioenschappen, maar bekroont ook vooral zijn buitengewoon succesvolle internationale carrière. Entebbe de Hus won samen met Karim Laghouag de bronzen team medaille eventing op de Europese kampioenschappen in 2015. Als kers op de taart won de combinatie een jaar later ook nog Olympisch goud met het team in Rio de Janeiro. “Hij was en zal mijn beste vriend blijven,” reageerde Laghouag toen zijn partner in crime overleden was.

Spring- en dressuurpaarden

Van de springpaarden kreeg Rêveur de Hurtebise (v.Kashmir vh Schuttershof) de meeste stemmen voor Springpaard van het Jaar. De vos ruin won onder het zadel van springruiter Kevin Staut, naast vele internationale prijzen, eveneens een gouden team medaille op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Bij de dressuur paarden ging de titel naar Quartz of Jazz (v.Lawrence) van Marie-Emilie Bretenoux, de combinatie die dit jaar in Rotterdam op CDIO5* niveau de Grand Prix Freestyle won. In de categorie beste Selle-Français paard van de afgelopen 60 jaar werd massaal gestemd voor Baloubet du Rouet (v.Galoubet A).

Bron: L’Eperon/Horses.nl