Dutch Dream overtuigend VSN-kampioen met 10 van gastruiter

Op de sporttest in Münster-Handorf was de in Oldenburg goedgekeurde Dutch Dream (v. Dream Boy) een pechvogel. Door een ongelukje bij het losrijden, kon hij niet worden beoordeeld door de jury. Inmiddels is de hengst helemaal hersteld en kon hij in de VSN-finale onder Edith Chardon wel laten zien waar hij toe in staat is. De hengst van Stal Brinkman en Jacques Maree won de VSN-finale met 53 punten en een 10 van gastamazone Vai Bruntink.