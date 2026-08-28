Perfect Ritme met Kim Noordijk met topscore naar titel in Pavo Cup

Kim Noordijk en Perfect Ritme waren vanmorgen de afgetekende winnaars in de Pavo Cup finale voor zesjarigen. Het paar kreeg 91.400% en was hiermee de enige die boven de 90% scoorde. De galop sprong er met een 9.6 uit. Ook de gastamazone Becky Moody beoordeelde Perfect Ritme met 96% als hoogste.

KWPN Door

In de halve finale werden de WK-deelnemers Perfect Ritme (Lord Europe uit D.Ritme elite sport-dres PROK pref prest van Negro, fokker A.G. Op ‘t Hoog) en Kim Noordijk gisteren met een steady proef nog tweede achter de KWPN-hengst Pinacolada (Governor uit Cinola M elite ibop-dres D-OC pref prest van Dayano, fokker J. Mol), maar deze imponerende hengst had vandaag last van spanning, waardoor zijn talenten niet goed uit de verf kwamen. De totaalscore van Perfect Ritme kwam uit op 276.4, ruim voldoende voor de titel.

Heel mooi voorgesteld

Het jurycommentaar werd verzorgd door Patricia Wolters en zij was zeer lovend over de zoon van Lord Europe en over de proef. ”Kim stelde Perfect Ritme heel mooi voor en toonde expressieve galoponderdelen. In de stap was hij taktmatig, maar voor een hoger cijfer willen we meer schoudervrijheid zien en in de verruiming meer souplesse in de bovenlijn. De draf was ook zeer taktmatig, elastisch en met kadans. Hij toonde ook een mooie houding bergop en een goed voorbeengebruik. De galop was uitstekend. Hij toonde veel sprong in de galop en de wissels hadden veel uitdrukking. Helaas sprong hij wel een wissel na. Het paard had nog iets meer halslengte kunnen tonen. We willen iets meer open frame zien en dit hebben we meegenomen in het cijfer voor de harmonie.”

Pythagoras WK ontvangt 9 voor draf en harmonie

Pythagoras WK (All At Once uit Italinda Toanga Elite IBOP-(Dress) PROK Vitalis, Stal 104) legde beslag op de tweede plaats met Frank Loos. De jury waardeerde de proef van de combinatie met 88.400%. De draf was met een 9.0 het beste onderdeel en ook de harmonie werd met dit cijfer beoordeeld. Becky Moody reed de hengst over en gaf 92%. In het eindklassement eindigde de combinatie met 267.4 ook op de tweede plaats.

Constante proef

”Het was een mooie constante proef van een paard met een fijne activiteit. De stap was goed in het ritme, ruim en actief. Hij werd ook met veel ontspanning getoond. De draf was heel tactmatig met veel elasticiteit. In het schouderbinnenwaarts en de appuyementen zou hij nog meer souplesse mogen tonen. Hij heeft veel balans en is bergop. In de galop had hij een goede sprong en veel activiteit. We willen nog wat meer halslengte zien in de galop, zodat hij zichzelf nog meer draagt. Hij werd fijn voorgesteld, als was één wissel nagesprongen”, aldus Patricia Wolters.

87% voor Port-Au-Prince

Port-Au-Prince (uit Klivia elite IBOP-dres PROK van De Niro) liet zich in de finale ook van zijn beste kant zien met Emmelie Scholtens. Hij presteerde heel constant met cijfers tussen de 8,6 en 8,8. De juryleden beoordeelden hun proef met 87.000% en hiermee werden ze net zoals in de halve finale derde. Becky Moody beoordeelde de hengst met 90%. Ook in het eindklassement werden ze derde met 264.8.

Ontspannen stap

Patricia Wolters: ”Het was een hele harmonieuze proef met mooie wissels. Helaas mislukte de laatste. Het was een fijn beeld om naar te kijken. De stap was zeer taktmatig en ontspannen. Je zou nog wel wat meer activiteit willen zien. De draf was taktmatig met veel elasticiteit. Af en toe zou je nog een sterker achterbeen willen zien. De lengtebuiging naar rechts verdient nog een beetje aandacht. Hij laat veel kwaliteit zien in de bewegingsafloop. De galop heeft een goede sprong. In de uitgestrekte galop pakte hij veel bodem en was het een opwaarts beeld. De wissels naar rechts waren meer bevestigd dan die naar links.”

Bron: KWPN