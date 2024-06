Voorselectie Pavo Cup: Roman Empire bovenaan bij vierjarigen

In Exloo werd vandaag de tweede Pavo Cup voorselectie van het seizoen verreden. Bij de vierjarigen liep Roman Empire (Romanov Blue Hors x Sinclair) met Bart Veeze naar de hoogste score. De in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst van Rom Vermunt kwam met een constante cijferlijst uit op 83 punten.

Met een 8,5 voor de galop, harmonie en totaalindruk wist Roman Empire (Romanov Blue Hors uit Zolena elite EPTM-dres sport-dres PROK van Sir Sinclair, fokker Stal Zogland uit Enschede) de jury te overtuigen. “Dit is een imponerend paard om te zien”, begint Marian Dorresteijn, die samen met Hergen van Hall de vierjarige paarden beoordeelde. “Hij is langgelijnd en grootramig met een mooi front en veel uitstraling. Bart stelde deze hengst op een keurige manier voor, hij stond heel goed aan de hulpen. In beweging heeft deze hengst een goede ruimte, veel souplesse en een mooi voorbeengebruik. In draf mag hij nog iets meer kracht ontwikkelen vanuit het achterbeen. De galop heeft een bergopwaartse tendens en blijft heel constant naar de hand toe. Daarbij heeft dit paard in zowel draf als galop een goede schoudervrijheid.”

Preston SB

Bordeaux-zoon Preston SB (uit Ulla Dolly elite pref prest PROK van Metall, fokker Stal Brouwer uit Gieten en N. & W. Pot uit Vergt-de-Biron) mocht vandaag met 80 punten de tweede prijs in ontvangst nemen. Deze hengst, gereden door Wendy Kuiken, is een kleinzoon van de bekende UTV-kampioene Dolly. “Dit is een langgelijnd paard dat stapt met veel ruimte en een goede taktzuiverheid. De draf heeft een mooi silhouet, hij loopt van nature goed met de schoft naar boven toe. Hij heeft een mooie bewegingsafloop, maar mag nog iets aan kracht ontwikkelen. Ook in galop zagen we dat dit paard van nature mooi bergop galoppeert, ook daarin mag hij nog iets meer afdruk ontwikkelen. Dit paard gaf een fijn beeld en werd correct voorgesteld.”

