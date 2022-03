Kampioenschap ZZ-Licht voor Veeze en Kyton: ‘Die gaat later GP lopen’

Met twee overwinningen in het kampioenschap ging de titel in het ZZ-Licht in de Witte Van Moort-prijs naar Bart Veeze en de KWPN-dekhengst Kyton (Ferguson x Ferrro). “Kyton is echt een paard dat in de proef steeds enorm zijn best doet. Die gaat later echt Grand Prix lopen”, lacht Bart. De titel volgt voor het duo na de Hippiade-titel in de klasse Z2 vorig jaar september.

“Dat is mooi”, is de eerste reactie van Bart Veeze. “Ik ben er heel blij mee. Natuurlijk. Afgelopen zomer al Z2 kampioen op de Hippiade. Kyton heeft vorige week al ZZ-zwaar gelopen en heeft daar zijn kwalificatie voor de komende outdoorkampioenschappen ook al binnen. Dat was bewust omdat binnenkort alle hengstenshows weer beginnen en een fijne voorbereiding voor dit kampioenschap vandaag. Vanochtend heb ik heel fijn gereden. In de kür reed ikzelf net iets te voorzichtig. Kyton gaf me vanochtend echt een goed gevoel.”

WK-selecties op het programma

Het programma voor Veeze en Kyton is voor de komende tijd al bekend. “Nu even vakantie en dan beginnen in april de WK-selecties. Ik denk dat Kyton wel een goede kans maakt op het WK als ik zie hoe makkelijk als hij zijn proeven loopt. We hebben altijd gezegd dat Kyton een proevenpaard is. Hij is in mijn ogen geboren om later Grand Prix te lopen. Dat sluit zo makkelijk en heeft zo’n geweldig achterbeen. Hoe ouder hij wordt, hoe beter. Hij heeft geen zwakke punten. Dat is ideaal. Zijn eigenaren Rom Vermunt en Harald Bruinier willen hem in principe aanhouden. Kyton gaat het in ieder geval doen. Of ik daarbij ga horen, dat gaan we zien. Kyton doet er in de ring altijd een schepje bovenop. Ik hoef ook nooit baan te verkennen met hem.”

Cornelissen reservekampioen

Met een totaal van 150.150 over twee proeven was de titel afgetekend voor Veeze, die nog moest wachten op de uitslag van Adelinde Cornelissen en haar lichtebruine Luqiedo (v. Aqiedo). Cornelissen ontving voor haar frisse en fijne kür 75.300 procent. Daarmee was de reserve-titel voor de amazone uit Nijkerk die tussen de eerste proef en de kür op muziek op en neer reed naar Lier, waar ze met Fleau de Baian als zesde eindigde in de Grand Prix Special. Kirsten Brouwer veroverde net als in de klasse Z2 het brons. Nu deed ze dat met de grootramige Jack Daniels (v. Electron).

Uitslag ZZ-licht, Witte van Moort prijs

Bart Veeze, Kyton (v.Ferguson), 73,667 + 76.483 = 150.150 Adelinde Cornelissen, Luqiedo (v.Aqiedo), 71,810 + 75.300 = 147.110 Kirsten Brouwer, Jack Daniels (v.Electron), 70,905 + 72.942 = 143.847

Bron: KNHS