Deze week… Willem Greve in topvorm, KNHS Indoorkampioenschappen en VSN Trofee

Willem Greve is niet te stoppen. Het ene na het andere weekend komt hij met prijzen thuis. Afgelopen weekend boekte hij de derde Wereldbekerzege van dit seizoen, nu met Grandorado TN. Over de successen van Greve, de KNHS Indoorkampioenschappen en de VSN Trofee lees je deze week alles in de Paardenkrant nr. 9.

Willem Greve over topvorm Grandorado: ‘We leren nog elke dag van elkaar’

Tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen kreeg Epke Zonderland de bijnaam ‘The Flying Dutchman’ na zijn gouden medaille aan de rekstok. Inmiddels lijkt hij die eretitel te moeten delen met Willem Greve. Wat de ruiter uit Markelo afgelopen weekend liet zien op de Gothenburg Horse Show was van uitzonderlijke klasse. In het zadel van Grandorado TN N.O.P. behaalde Greve zijn derde Wereldbekerzege van het seizoen; een prestatie die zijn vorm en vastberadenheid opnieuw benadrukt. “We zaten al een paar keer dicht bij een vijfsterrenoverwinning, maar nu is hij echt binnen. Deze heeft Grandorado meer dan verdiend”, vertelt Greve vol trots.

Tessa Kole: ‘Alles met Odi Murona is makkelijk’

Licht, simpel en harmonieus. Zomaar een paar woorden die precies het beeld omschrijven dat Tessa Kole vormt met haar merrie Odi Murona (Blue Hors Farrell x Johnson). Op de KNHS Indoorkampioenschappen vorige week woensdag werd dit fraaie beeld, gecombineerd uiteraard met een mooie proef en Kür, beloond met de gouden medaille in de klasse Z2. De overwinning was zowel in de Kür als de klassieke proef afgetekend en met een totaalscore van 152,79% sloeg ze een gat van bijna 8% naar de concurrentie.

Vliegende start voor Z1-kampioenen Luiten en Paparazzi

“Het voelde zo goed aan, dat ik dacht: we proberen het maar gewoon”, vertelt Marten Luiten enthousiast. Hij heeft het over zijn wedstrijddebuut met de zesjarige merrie Paparazzi (v. Vitalis), waarmee hij afgelopen woensdag KNHS Indoorkampioen werd in de klasse Z1. En dat terwijl de twee pas sinds eind vorig jaar (weer) een combinatie vormen. Met recht een vliegende start dus.

Z2-titel pony’s overtuigend voor Fabiënne Raijmakers

Op de KNHS Indoorkampioenschappen klasse Z2 categorie D/E veroverde Fabiënne Raijmakers met haar pony Wrong is Right overtuigend de nationale titel. De dertienjarige amazone stuurde de achtjarige zoon van FS Mr. Right in zowel de klassieke proef als de Kür op muziek naar scores van ruim 76%. Met die prestaties stelde zij zonder enige twijfel het goud veilig. Het zilver ging naar Felyne Boschloo Karsijns, terwijl Florence Wind het brons opeiste.

NMK-merries Sophie Anne Maria en Santorini Dieni domineren VSN-finale

Het waren de merries – waaronder twee NMK-deelnemers – die afgelopen zaterdag in de VSN-finale voor jonge dressuurpaarden de dienst uitmaakten. De winst was uiteindelijk voor NMK-kampioene Sophie Anne Maria (v. For Romance I), die een week eerder ook al schitterde in de IBOP (92,5 punten). Goede reserve werd de Drentse kampioensmerrie Santorini Dieni GDH (v. Las Vegas) die op de NMK de finale miste. Beide kregen van gastamazone Lotje Schoots een 9,5 voor het overrijden.

Fokproducten Rob de Bruijn winnen VSN-finale

In een kwaliteitsvolle finale met vijfentwintig net vierjarige springpaarden kwam Ojoy van DBS Z (Orak d’Hamwijck x Chacoon Blue) in de strijd om de VSN Trofee als winnaar uit de bus. Het fokproduct van springruiter Rob de Bruijn, gereden door zijn veertienjarige zoon Daan, overtuigde met zijn techniek, vermogen en rijdbaarheid. Alweer succes voor de stam, want halfbroer What’s warrior van DBS Z (v. Warrior) is net aangewezen voor het KWPN-verrichtingsonderzoek.

De zaak Batuta: lange adem van Kuroki zorgt voor succes

De Japanse dressuuramazone Akane Kuroki kocht in april 2018 de Grand Prix-merrie Batuta voor 1,15 miljoen euro. Een maand later overleed de merrie aan koliek. Later bleek dat Kuroki de merrie al direct na aankoop weer wilde terugbrengen omdat ze kreupel was kort na aankomst in Nederland. In hoger beroep gaf de rechter Kuroki gelijk: in 2023 werd de koop door het Gerechtshof Den Bosch vernietigd, maar geld van de Spaanse verkoper zag Kuroki tot op heden niet (de verkoper was een lege BV). Daarom probeerde Kuroki ook commissionair Academy Bartels en keurend dierenarts Jacques Maree (c.q. Evidensia, de eigenaar van diens praktijk) aansprakelijk te stellen. Dat laatste lukte vorige week in hoger beroep.

IAFH: ‘We willen fokwaarden waar fokkers in de praktijk iets mee kunnen’

De KWPN-genoomfokwaarden staan nog altijd in de koelkast na het escaleren van het conflict tussen de hengstenhouders en het KWPN. Ondertussen heeft de IAFH, een samenwerkingsverband van de zeven grote Duitse stamboeken, vorige week de nieuwe Duitse genoomfokwaarden gelanceerd. Niet één fokwaarde, maar een genoomfokwaarde voor alle onderdelen op het Duitse lineaire scoringsformulier (28 exterieur-, negentien bewegings- en twaalf springkenmerken). De Paardenkrant sprak met de IAFH over de nieuwe fokwaarden en over de ambities van de organisatie. “We willen genoomfokwaarden waar fokkers in de praktijk daadwerkelijk iets aan hebben, dat is de leidraad.”

Willem Greve pakt derde Wereldbekerzege, bondscoach kijkt vooruit

Britt van Erp groeit door bij Sanne Thijssen: ‘Hier kan ik mezelf écht verder ontwikkelen’

Sunrise danst met uitstraling, houding en beentechniek naar 85,5 EPTM-punten

Doorzettingsvermogen broers Creemers leidt tot Shine by Nature

Ploegen brengt voerman Ad Copal en zijn trekpaarden rust

Paulien Chardon: ‘De ontwikkeling van een instructeur kost jaren’

