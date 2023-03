Febe van Zwambagt KNHS Kampioen Z2 met Le Vermont

Vlak nadat de uitslag van de Z2 Kür op muziek bekend werd gemaakt, klonk bij de ingang van de Amaliahal een luid gejuich. Febe van Zwambagt reed een geweldige kür met de zevenjarige Hannoveraanse hengst Le Vermont en pakte zo de overwinning in de klasse Z2 sponsored by HORKA.

In de klasse Z2 reden de deelnemers vanochtend eerst een gewone proef. De acht beste combinaties selecteerden zich voor de finale: een kür op muziek.

‘Verwachtingen voor de toekomst’

In een eerste reactie laat de dolgelukkige winnares weten: “Ik moest vanochtend tijdens de eerste proef heel vroeg starten en dan komt er zo’n grote groep na jou dus is het wel spannend hoe dat gaat. Maar ik was erg tevreden over mijn paard. Ik baalde stiekem een klein beetje dat ik op het laatst werd ingehaald in het klassement en dus niet als leider van start ging in de Kür. Alleen dat had ik op de Gelderse ook en toen kwam het ook goed en nu dus gelukkig ook. Mijn paard voelde zeker heel goed in de Kür. Het was pas de tweede keer dat ik met Le Vermont een Kür reed, maar hij deed het echt super. Hij vindt het heus wel spannend maar blijft altijd goed bij de les, ook in zo’n entourage. Dus was ik heel erg blij mee! Hij heeft een ontzettend fijne uitstraling en laat nu al techniek zien voor het zwaardere werk straks. Dus ik heb zeker verwachtingen van hem voor de toekomst.”

Einduitslag Klasse Z2 Sponsored by HORKA

Febe van Zwambagt (Bergharen) – Le Vermont, 70,190% – 74,683 = 72,437% Esmee Boers (Nieuw-Vennep) – Kiki G, 70,571% – 73,225% = 71,898% Lotje Schoots (Houten) – Lucrum, 68,952% – 73,892% = 71,422%

Bron: KNHS / Horses.nl