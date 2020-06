KWPN-er Robin Hood van Sue Blinks overleden

Op 22-jarige leeftijd is de Jazz-zoon Robin Hood (mv. Zep) ingeslapen. Het Grand Prix paard presteerde met de Amerikaanse Sue Blinks op het hoogste niveau. Voor dat Blinks de teugels overnam van de ruin behaalde Robin Hood al de eerste plaats in de Pavo Cup voor 5-jarige met onder andere een 9.5 voor rijbaarheid.

Blinks is dankbaar voor de samenwerking met de Leatherdales: “De Leatherdales ondersteunden mijn tijd met Robbie zo goed en er is geen betere eigenaar ter wereld dan Louise”, concludeerde ze. “Ze vertrouwde mijn beslissingen over wat ik dacht dat het beste was voor het paard en ze wilde altijd de beste zorg voor Robbie bieden. Op het hoogtepunt van zijn carrière, vlogen we over heel de wereld naar verschillende Nations Cups en selectiewedstrijden. Ik had dat niet kunnen veroorloven zonder de Leatherdales. Ik denk dat hij 23 keer in zijn leven is gevlogen! Zelfs toen Robin Hood met pensioen ging was Louise ongelooflijk in het ondersteunen van zijn zorg op de manier die hij verdiende. Ik zal voor altijd dankbaar zijn en ik weet dat Robbie dat ook was! “

Bron: LeatherdaleFarm