KWPN-hengst Five Star duikt op in Wellington

In maart vorig jaar werd de KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star) samen met stalgenoot Eye Catcher (v. Vivaldi) door Titan Wilaras verkocht aan Andreas Helgstrand. De tienjarige hengst die zilver won op het WK onder Kirsten Brouwer dook afgelopen weekend op in Wellington in de Lichte Tour onder Kevin Kohmann. Five Star is in bezit van de Russische Olga Ozerova-Hartsock.

Net zoals Eye Catcher werd de door familie Bijvelds gefokte Five Star als jonge hengst door Joop van Uytert op de hengstenkeuring voorgesteld en kreeg na een goede verrichting zijn dekbrevet. Van Uytert verkocht hem als vierjarige via de Excellent Dressage Sales. Five Star werd een succesvol WK-paard: in 2015 werd hij vijfde en hij won in 2016 zilver bij de zesjarige dressuurpaarden op de Wereldkampioenschappen in Ermelo met Kirsten Brouwer in het zadel. In 2017 maakte hij zijn debuut in het ZZ-Zwaar met Brouwer.

2017 was ook het jaar dat de wegen van familie Brouwer en Platinum Stable scheidden. Daarna nam de Spanjaard Antonio Laiz Zandio de teugels over van Eye Catcher en Five Star. Maar met de laatste verscheen de ruiter niet meer in de ring. Begin vorig jaar werden de hengsten aan Andreas Helgstrand verkocht.

De Russische amazone Olga Ozerova-Hartsock kocht Five Star in april afgelopen jaar bij Helgstrand zoals Eurodressage op haar website vermeld. De amazone startte de hengst zelf nog in september en vanaf oktober zit haar trainer Kevin Kohmann ook in het zadel.

Bij de aftrap van het Global Dressage Festival in Wellington afgelopen weekend stuurde Kohmann Five Star naar de zege in de Prix St.George met 72.941%. Een dag later klom Olga Ozerova-Hartsock zelf weer in het zadel om bij de amateurs de Prix te winnen met 67.50%.

