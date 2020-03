KWPN’ers Zuidenwind en First Apple doen goede zaken in Wellington

Op het CDI Wellington werden gisteren de 3* Grand Prix Freestyle en de 3* Grand Prix Special verreden. In de Freestyle eindigde KWPN'er Zuidenwind (v.OO Seven) op het podium en in de Special bezorgde de KWPN'er First Apple (v.Vivaldi) zijn amazone de overwinning.

In de GP Freestyle was de overwinning voor de Japanse Kiichi Harada. De amazone stuurde Fairytale S (v.Reve d’Or) naar een score van 73.610% en won met bijna 2% verschil. Nora Batchelder eindigde met Faro SQF (v.Fidertanz) op een tweede plaats met 71.835%.

Nadat Akane Kuroki en Zuidenwind afgelopen donderdag al de winst op hun naam zetten in de 3* Grand Prix, stond de Japanse ook zaterdag op het podium in de GP Freestyle. Kuroki kwam tot een score van 71.490% en pakte daarmee een derde prijs.

GP Special voor First Apple

De Grand Prix Special van zaterdag viel in de Amerikaanse handen van Sarah Lockman. De proef van Lockman en First Apple werd door de jury gewaardeerd met 71.128% en dit was genoeg voor het duo om de overwinning op te eisen. Diane Creech werd met Chrevis Christo (v.Lavallo) tweede met 70.468% en Masanao Takahashi mocht met de KWPN’er Eaton Unitechno (v.Wynton) op de derde positie plaatsnemen met een score van 69.298%.

‘Het was vanaf het begin geweldig’

Lockman vocht na afloop tegen de tranen: “Ik voel me gezegend hier te zijn en het is erg speciaal omdat zijn eigenaar Gerry Ibanez kort geleden is overleden. Ik wou echt dat hij hier had kunnen zijn, want hij zou echt heel erg trots zijn geweest.” De Amerikaanse kocht First Apple bij Patrick van der Meer anderhalf jaar geleden: “Vanaf het eerste moment dat ik op First Apple zat, was hij van mij. Het was vanaf het begin geweldig. Dit was nog maar de tweede Grand Prix Special in mijn en First Apple’s gehele carrière, dus we proberen nog wat dingen uit te vogelen. Hij is echt speciaal en gaf me 100%. Hij is erg jong, maar heeft geen zwakke punten. Er zit nog veel meer in, dit is nog maar het begin.”

Bron: Persbericht/Horses.nl