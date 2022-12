Lottie Fry en Glamourdale ‘on fire’ voor uitzinnig eigen publiek

Het Britse publiek ging gisteravond helemaal los toen hun eigen Charlotte Fry en de KWPN-hengst Glamourdale aan hun laatste piaffe-passage tour begonnen in de kür op muziek in Londen. De wereldkampioenen van Herning deden er nog een schep boven op en dansten naar de overwinning in de wereldbekerwedstrijd met een persoonlijk record van 90.995%. Hans Peter Minderhoud had een goede rentree met Glock’s Dream Boy N.O.P. en werd vijfde met 79.305%.

Het was voor het eerst dat Lottie Fry met haar gouden WK-paard Glamourdale op Britse bodem was. De hengst van Gertjan en Anne van Olst was in een bloedvorm, 22 tienen prijkten op het protocol. Veel van die tienen vielen in het artistieke gedeelte, maar ook voor de uitgestrekte galop (vijf keer), de tweeërs, het appuyement links, de uitgestrekte draf en het halthouden. Het foutje in de eners werd het paar nog vergeven door de juryleden getuige de twee 9-ens, een 6,5, een 7 en een 7,5 die Fry er voor kreeg. Zeer verdient kwam de score uit op 90.995%, een persoonlijk record en een overtuigende overwinning.

Ongelooflijk publiek

“De steun van het publiek vanavond was ongelooflijk, en om dit geweldige jaar hier af te sluiten is geweldig! Het is bijna onmogelijk om 2022 samen te vatten – het is ongelooflijk geweest en naar Londen komen en optreden voor mijn thuispubliek is het beste gevoel en de beste manier om het jaar af te sluiten!”, aldus Fry.

Charlotte Fry en Glamourdale in winnende kür London International Horse Show 2022 Foto: ©FEI/Jon Stroud

Over het optreden van Glamourdale zei ze: “Ik had zo’n makkelijke, leuke rit. Hij is beter dan in Herning en we blijven verbeteren, dus ik kan niet wachten op de komende jaren. Parijs (Olympische Spelen 2024) is zeker het doel, en we zullen zien hoe het tot dan gaat”.

Pr voor Hughes en Briolinca

Ook Gareth Hughes behaalde een mooi persoonlijke record met de 16-jarige Trento B-merrie Classic Briolinca. Ook de KWPN-merrie was sinds het WK in Herning niet meer in de baan geweest. Op de Madonna medley kwam het paar tot 84.590% en een unanieme tweede plaats. Het paar liet onder meer hele mooie appuyementen zien en galoppirouettes die hoge punten opleverden.

Eerste indoorwedstijd

Fry’s landgenoot Hughes was best tevreden met zijn runner-up finish. “Tweede worden tegen de wereldkampioen was een overwinning voor mij, en mijn paard is geweldig!”, zei hij. “Ik heb nooit eerder indoorwedstrijden met haar gedaan omdat ze erg moeilijk was met de sfeer, dus we hielden haar voor de kampioenschappen, maar we dachten omdat ze dit jaar beter werd, dat we het na Herning eens zouden proberen”, legde hij uit. Dat is een goede beslissing gebleken.

Bijna pr voor Klimke

Met een percentage van 83.170 werden Ingrid Klimke en Franziskus FRH (v. Fidertanz) derde. Bijna een pr, in Stuttgart had het paar 83.44%. De hoogste punten scoorde de Duitse vakvrouw met de hengst in de galoptour. Klimke’s landgenote Helen Langehanenberg stuurde Annabelle (v. Conteur) naar 82.135% en de vierde plaats. De veertienjarige merrie toonde veel spanning en liep geregeld met een open mond. De hoge moeilijkheidsgraad van de proef bracht het paar boven de 80%.

‘Laatste maanden verbeterd’

“Derde worden na deze twee geweldige ruiters is ongelooflijk. Ik ben erg trots op mijn paard vanavond, hij is de laatste maanden zo veel verbeterd. Het was goed om te starten in Polen (Zakrzow, waar ze in oktober ook won met Frankiskus) maar ik had niet verwacht dat mijn paard zo goed zou zijn in Stuttgart en nu doet hij het weer. Ik ben echt blij!”, vertelt Klimke nadat ze de eerste plaats had bereikt in de Western European League, vóór Morgan Barbancon uit Frankrijk op de tweede plaats en Benjamin Werndl uit Duitsland op de derde plaats.

Fijn optreden Minderhoud en Dream Boy

Hans Peter Minderhoud en de Vivaldi-zoon Dream Boy lijken weer helemaal terug na de lange wedstrijdpauze. Het paar scoorde goed in de galoptour met prachtige wisselseries en uitgestrekte galop. De piaffe-passage-tour aan het einde van de proef was het beste waarin de spanning helemaal weg leek. De 79.305% leverde Minderhoud de vijfde plek op.

Dik pr voor KWPN-hengst Indigro

Opvallend was het optreden van de KWPN-goedgekeurde hengst Indigro (Negro x Jazz) die onder Andrew Gould zijn tweede internationale wedstrijd liep. Gould reed een uitstekende kür met de hengst, hij verbeterde zijn pr met bijna 6% en zette het op 78.065%. Het paar werd hiermee zesde, vlak achter Hans Peter Minderhoud.

Bron Horses.nl/FEI