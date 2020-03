Marlies van Baalen wint kür Lier, Cornelissen tweede

Marlies van Baalen en Ben Johnson (v. Johnson) pakten de overwinning in de kür op muziek op de Azelhof. In de 4* CDI reed het duo naar 78,155%. Tweede werden Adelinde Cornelissen en Aqiedo (v. Undigo), die 77,560% op het scorebord kregen.

De derde plaats was voor de Française Camille Cheret Judet met Duke of Swing (v. Blue Hors Don Schufro), die tot 75,58% kwamen.

Niet unaniem

De jury was overigens niet helemaal unaniem, Janine van Twist zette Cornelissen op nummer 1 en voor Susanne Baarup had Cheret Judet gewonnen. Beide Nederlandse dames lieten mooie piaffe- en passage-onderdelen zien en timeden hun kür op muziek prachtig. Bij Van Baalen sloop wat spanning in de stap, Cornelissen had wat minder vanzelfsprekende pirouettes.

Visser zevende

Tommie Visser kwam met Chuppy Checker CL (v. Osmium) tot 73,365% en de zevende plaats. Geert Jan Rateland was tiende met Don Bravour (v. Painted Black), met een score van 71,290%.

Uitslag

Bron: Horses.nl