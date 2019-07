Nederland op drie in Nations Cup Falsterbo, Blue Hors Zack met 85% naar winst in Kür

In Falsterbo werden vanochtend de laatste twee onderdelen van de FEI Nations Cup verreden en Nederland is daarin als derde geëindigd. Zweden hield in alle drie de onderdelen de leiding en ging er met de winst vandoor voor Duitsland. Patrik Kittel en Daniel Bachmann Andersen gingen er met de winst in de Grand Prix Special en de Kür op Muziek vandoor.

Na de Grand Prix van gisteren stond Nederland derde en ook na de Grand Prix Special en de Kür behield Team NL de derde positie. Thamar Zweistra eindigde in de GP Special met Hexagon’s Double Dutch (v.Johnson TN) als vijfde met 69,128% en Danielle van Mierlo en Dayano (v.Jazz) scoorden 66,447% en werden achtste in de GPS. De winst kwam in handen van Patrik Kittel en Well Done de la Roche CMF (v.Fürstentraum) met 73,532% voor zijn landgenote Juliette Ramel en Wall Street JV (v.Wie Weltmeyer).

Kür

In de Kür op Muziek stond Daniel Bachmann Andersen met zijn KWPN’er Blue Hors Zack (v.Rousseau) bovenaan de uitslagenlijst. Bachmann Andersen scoorde 85,020% en was daarmee oppermachtig met een verschil van bijna 7,5% op de nummer twee. Patrick van der Meer en Chinook (v.Vivaldi) behaalden een percentage van 74,520% en pakten een vijfde prijs. Hans Peter Minderhoud leek met Zanardi (v.Rubels) goed op weg, maar door een grote storing in de passage-piaffe overgangen in de Kür werd de ruiter zevende met 72,870%. Met 40 plaatsingspunten werd Nederland werd derde in de landenwedstrijd achter Zweden (22 punten) en Duitsland (27 punten).

Bron: Horses.nl