Deze week… NK Dressuur luidt het tijdperk van Dinja én Marieke in

Dinja van Liere is ondertussen al vier jaar de kopvrouw van de Nederlandse dressuur, maar dit jaar krijgt ze aan de top gezelschap van Marieke van der Putten. Na het tijdperk van Glock luidden Van Liere en Van der Putten afgelopen weekend op het NK Dressuur een nieuw tijdperk in. Het tweetal stond niet alleen aan kop in de Zware Tour, maar ook in de Lichte Tour.

Het NK Dressuur 2025 was het kampioenschap waarop (toch enigszins onverwachts) een teammedaille op het EK tot de mogelijkheden ging behoren (dankzij de comeback van Van Liere en Hermès), een kampioenschap met paarden met veel potentie (Zantana, Luxuriouzz, Mauro, eventueel Kyton) voor de nabije en iets verdere toekomst (Aken, LA) en een kampioenschap waar nieuwe namen in aanmerking komen voor een teamplaats.



Het werd het kampioenschap waar de woorden die al vanaf 2016 (bijna tien jaar!) worden gebezigd – er komen heel veel goede jonge paarden aan die ervoor kunnen zorgen dat Nederland weer bij de absolute top gaat horen – eindelijk gingen passen bij de potentie die verschillende combinaties lieten zien.

Met Dinja van Liere en Thamar Zweistra (met Luxuriouzz én Hexagon’s Mr. Magnum) én Tessa Kole bij de jeugd is 2025 ook het jaar van de erfenis van Leunus van Lieren. De eind vorig jaar overleden Van Lieren heeft met ruiters die de basis van hem leerden veel bijgedragen aan de aanwas van nieuwe dressuurtoppers.

Lees alles over het NK Dressuur 2025 in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

NK Dressuur 2025: Hoop en potentie overstijgen matig kampioenschap

In de afgelopen tien jaar behaalde het Nederlandse dressuurteam één keer een teammedaille: zilver op het EK Dressuur in Rotterdam in 2019. Na de gouden jaren van de Nederlandse dressuursport staat Nederland sinds het EK in 2015 verder ‘droog’.

Door de comeback van Dinja van Liere en Hermès is een medaille dit jaar weer binnen handbereik, al moet dan wel alles goed gaan in Crozet met de top drie van het NK Dressuur. Voor de iets verdere toekomst – de Wereldkampioenschappen in Aken en de Spelen in Los Angeles – kan er voorzichtig gehoopt worden op een meer bestendige toppositie met de potentie van verschillende Zware Tour en Licht Tour-combinaties. En daarmee oversteeg de hoop ook het vrij matige Zware Tour-kampioenschap waarin slechts vier combinaties boven de 70% scoorden in de Grand Prix.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.

‘Er komen heel veel goede combinaties aan’ wordt op NK Dressuur in praktijk gebracht

Al tien jaar lang worden bij de KNHS de woorden gebezigd ‘er komen heel veel goede combinaties aan’. Toch werden er in de afgelopen tien jaar geen teammedailles op het wereldtoneel behaald. Hoewel de top nog steeds fragiel is, konden die woorden op het NK Dressuur 2025 met geloofwaardigheid worden uitgesproken. Huisfotograaf Arnd Bronkhorst legde het NK vast in beeld, bekijk zijn prachtige foto’s in de Paardenkrant nr. 31.

Van Liere en Van der Putten spelen in eigen liga

In het KNHS Kampioenschap Lichte Tour speelden Dinja van Liere en Marieke van der Putten in hun eigen liga. De achtjarige Mauro Turfhorst (v. Glock’s Zonik) en de negenjarige About You RS2 (v. AC-DC) liepen uitzonderlijk goede proeven in Ermelo. Marten Luiten kon nog knap aanhaken met Johnny (v. Johnson) en won brons.

Met een enorme precisie, vanzelfsprekendheid (die je eigenlijk alleen ziet bij paarden die al jaren op Grand Prix-niveau lopen en niet bij jonge paarden in de Lichte Tour) en constantheid gingen zowel Mauro Turfhorst als About You RS2 door hun proeven. Bij About You RS2 was dat voor het eerst, bij Mauro Turfhorst is dat niet anders dan we van hem gewend zijn. En precies dat maakt van de door Jan Greve gefokte hengst een enorme belofte voor de toekomst. Een hengst die het in zich heeft om zich straks bij de absolute wereldtop te gaan voegen en in de voetsporen van halfbroer Zonik Plus te treden.

Lees verder in de Paardenkrant nr. 31

Rixt van der Horst: ‘Gaandeweg zijn we echt partners geworden’

Rixt van der Horst behaalde met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (Fürst Fohlenhof x Lissaro van de Helle) al een hele set medailles (drie keer zilver op de Paralympische Spelen in Parijs), maar een medaille op het NK ontbrak met hem nog. Die sleepte de amazone afgelopen weekend met veel overmacht in de wacht. Nadat ze in 2021 met de Belissimo M-dochter Findsley voor het eerst als nationaal kampioen werd gehuldigd, mocht ze afgelopen zondag voor de tweede keer in haar carrière goud in ontvangst nemen en dit keer dus met haar toppaard Fonq.

Lees alles over het Nederlands Kampioenschap Paradressuur in de Paardenkrant van deze week.

Westnijlvirus bereikt Nederlandse grens: ‘Vaccinatie aanbevolen’

De afgelopen jaren maakte het westnijlvirus een langzame maar gestage opmars door Duitsland. In 2024 is het aantal gevallen bij Duitse paarden echter geëxplodeerd. De verwachting is dat het virus binnenkort ook in Nederland paarden zal infecteren.

Lees een situatieschets in de Paardenkrant van deze week.

Chacoon Blue: ‘Eigenlijk geen merrie waar hij niet op past’

Maar liefst drie CK-kampioenen in de springrichting dit jaar stammen af van Chacoon Blue. Ze vallen op in het springen, maar ook qua exterieur: het zijn moderne, atletische en aansprekende paarden. Het succes komt niet uit de lucht vallen, want de Chacco-Blue-zoon heeft in de afgelopen jaren al heel wat meer keuringskampioenen, veilingstoppers en goede sportpaarden voortgebracht. Past deze hengst bovenmatig goed bij Nederlandse merries?

Lees alles over de fokkerij van Chacoon Blue in de Paardenkrant van deze week.

Patty Zwang scoort met dochters van Next Level uit dezelfde stam

Op de CK van KWPN-regio Zuid-Holland presenteerde dressuuramazone Patty Zwang als fokker twee driejarige merries, beide dochters van Next Level uit dezelfde stam, die allebei naar de finale mochten. Met 90 punten voor beweging en 85 voor exterieur veroverde Showgirl de reservetitel en een NMK-ticket. Ook Sexy Legs liet zich goed zien en werd uiteindelijk achtste in de finale. “Hier kun je alleen maar van dromen. Je hoopt erop, maar als het echt is.. Daar geniet ik van”, vertelt Zwang enthousiast.

Lees een interview met Patty Zwang in de Paardenkrant nr. 31

Just be Gentle: resultaat van eigen visie van paard en fokker

Dat letterlijk álles mee moet zitten om een kampioenschap te winnen, bewezen Christian Kukuk en Just be Gentle (Tyson x Ticallux Verte) op het EK in A Coruña. De kwaliteitsvolle elfjarige merrie, die al veel gewonnen heeft, deed ook tijdens dit kampioenschap alles om foutloos te blijven, maar de Olympisch kampioen die haar rijdt had in de landenwedstrijd zijn dag niet. Dankzij de kwaliteit van de merrie werd het alsnog een foutloze eerste ronde en brons voor het Duitse team, maar de combinatie miste door één balk de individuele finale. Neemt niet weg dat we nog veel moois mogen verwachten van het fokproduct van Pascal Knijnenburg.

Lees alles over Just Be Gentle in de Paardenkrant van deze week.

Titelstrijd pakt uit in voordeel tweejarige Macho-dochter Toline S

Gezien de extra kwaliteiten van de kopnummers bij de tweejarigen, driejarigen en keurmerries was het afgelopen vrijdag uitermate spannend op de CK van de tuigpaardregio Noord in Tolbert wie de jury – Joop van Wessel, Bauke de Boer en Viggon van Beest – als kampioen zou aanwijzen. Werd het voormalig nationaal veulenkampioen, de inmiddels tweejarige Toline S, de driejarige voormalig veulenkampioen Terschuur Selvira van Toos of de zich super ontwikkeld hebbende vierjarige elitemerrie Radora, die nationaal derde werd als tweejarige en reservekampioen als driejarige? Van Beest maakte bekend dat de jury koos voor Toline S van Klaas en Remco Buist, maar maakte in de toelichting duidelijk dat het een kwestie van smaak was, aangezien de zeer kwaliteitsvolle merries elkaar niet veel ontliepen.

Via KWPN-regio Noord nog 25 tuigpaarden naar NTD

Tot afgelopen vrijdag werden er via JongKWPN en de tuigpaardregio’s West en Oost negen veulens, vier tweejarigen, zes driejarigen en vijf keur/elitemerries geselecteerd voor de exterieurrubrieken van de NTD. In totaal dus 24 stuks. Met het groene licht voor acht veulens, vijf tweejarigen, negen driejarigen en drie keurmerries op de CK van Noord afgelopen vrijdag in Tolbert neemt deze regio maar liefst 50% van de toevoer voor de nationale exterieurkeuringen in Lunteren voor haar rekening!

Meervoudig kampioene Nalanita staat lint af aan halfzus Tonita

Op de CK van de tuigpaardregio Oost vorige week woensdag in Lunteren was de kampioenstitel wederom voor stal Van Wessel uit Zwartebroek. Dit keer was het niet meervoudig (reserve) kampioene, elitemerrie Nalanita die voor het felbegeerde lint zorgde, maar haar tweejarige halfzus Tonita, die als veulen derde werd op de NTD. Beide merries zijn halfzussen van de elitemerrie Icanita die in 2019 Topsportmerrie van het Jaar werd. Moeder Caunita behaalde dit jaar het prestatiepredicaat en is eigendom van Stal Tel. Een verklaarbare keuze, maar wat zou er gebeurd zijn als niet Nalanita, maar de kersverse keur- en concoursmerrie Petrona (v. Lanto HBC) de keurrubriek had aangevoerd en de strijd had mogen aanbinden met de kopnummers van de twee- en driejarigen?

Lees alles over de tuigpaardkeuringen van afgelopen week in de Paardenkrant nr. 31, met daarin verder:

Van Silfhout: ‘Zaragon is op z’n best als hij ontspannen is’

Gruyter’s My Love pakt titel op haar CMK-debuut

Opvallende Hooiberg’s Fleur Tella unaniem verkozen tot dagkampioen

Opvallende Hooiberg’s Fleur Tella unaniem verkozen tot dagkampioen Lucas Hummel ziet graag trekpaard voor de toekomst

Trees H nieuwe kampioene fokdag Oudkarspel



Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop