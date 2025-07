Diederik van Silfhout pakt ZZ-Zwaar titel: ‘Zaragon is een lekker compleet paard’

Diederik van Silfhout won zondag met zijn imponerende Zaragon 3 (v. Zoom) overtuigend de Nederlandse titel in het ZZ-Zwaar. Ook in de afsluitende kür op muziek stond er geen maat op het paar. Met 79.042% en een totaal van 151.660 staken ze met kop en schouders boven de concurrentie uit. Met een tweede plaats gisteren en een tweede plek in de kür won Diana van de Bovenkamp het zilver met Newton’s Law. Het brons ging naar Daniëlle Heijkoop op de KWPN hengst Nordic.

De nummers één en twee van gisteren waren ook vandaag in de finale van het ZZ-Zwaar kampioenschap de besten. Diederik van Silfhout reed met de zevenjarige Westfaalse ruin Zaragon 3 een hele mooie kür. Het paard bleef de hele proef constant in aanleuning en beeld was heel harmonieus (een 9 en twee keer 8,5). De galoptour was wel het hoogtepunt van de kür. Van Silfhout scoorde 79.042% voor zijn proef en stond unaniem op kop. In het kampioenschap behaalde hij 151.660 en prolongeerde Van Silfhout zijn titel.

‘Heel nuchter’

De kampioen was super blij met het resultaat: “Zaragon is gewoon een heel fijn paard, dat is hij van begin af aan al geweest. Heel nuchter, heel degelijk, goed stappen, goed draven, goed galopperen. Misschien niet het meest spectaculaire paard hij maakt geen fouten. Ik vind het een heel lekker compleet paard. Hij doet al heel makkelijk passage en piaffe, hij doet alles eigenlijk heel simpel. Maar we hebben geen haast met hem.”

Van de Bovenkamp

Diana van de Bovenkamp maakte het succes van Stal van Silfhout compleet door op Newton’s Law (v. In Style) met een uitstekende kür het zilver binnen te halen. Ook in de kür liet de zevenjarige Newton’s Law al zijn talenten zien. Het totaal kwam op 76.433%. En met 146.861 won Van de Bovenkamp het zilver. Van de Bovenkamp heeft niet alleen haar eigen stal, maar werkt ook gedeeltelijk bij Van Silfhout.

Brons voor Heijkoop

Met een goed gelukte kür klom Danielle Heijkoop op naar het brons. De eveneens zevenjarige KWPN-hengst Nordic heeft een swingende draf en liet onder meer fijne pirouettes zien. Het paar kreeg 75.708% en kwam uit op een totaal van 145.517.

Top 3 KNHS-kampioenschap ZZ-Zwaar

1. Diederik van Silfhout met Zaragon 3 (79.042%) 151.660 totaal

2. Diana van de Bovenkamp met Newton’s Law (76.433%) 146.861 totaal

3. Daniëlle Heijkoop met Nordic (75.708%) 145.517 totaal



Klik hier voor de uitslag van de kür.

Klik hier voor de uitslag van het kampioenschap.

Bron: KNHS

