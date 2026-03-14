Dutch Pony Championship presenteert kalender 2026 met aftrap op NK Dressuur

Het Dutch Pony Championship gaat ook in 2026 weer van start met een nieuwe reeks selectiewedstrijden voor ponyruiters uit heel Nederland. De competitie richt zich specifiek op jonge sportpony’s van vier, vijf en zes jaar oud en vormt een podium waarop deze pony’s zich onder hun ruiter of amazone kunnen presenteren. In verschillende selectiewedstrijden door het land wordt gezocht naar de beste jonge pony’s van Nederland in de C-, D- en E-

categorie.

De competitie, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een vaste waarde op de Nederlandse ponykalender, begint dit seizoen op een bijzonder podium: de eerste dressuurselectiewedstrijd wordt verreden tijdens het NK Dressuur in Ermelo.

Wedstrijd tussen nationale dressuurtop

Met deze aftrap krijgen de deelnemers direct de kans om hun eerste punten te verzamelen in de ambiance van een van de grootste nationale dressuurevenementen van Nederland. De jonge ponycombinaties rijden hun wedstrijd midden tussen de nationale dressuurtop en voor een groot publiek dat jaarlijks naar het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo komt voor het Nederlands Kampioenschap.

NK dressuur: vier dagen topsport

Het NK Dressuur vindt plaats van 28 tot en met 31 mei 2026 op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Vier dagen lang staat het terrein in het teken van de nationale kampioenschappen dressuur, waar de beste ruiters van Nederland in verschillende categorieën strijden om de titel.

Op het programma staan kampioenschappen voor onder meer Children, Junioren, Young Riders, U25 en senioren, evenals rubrieken voor para-dressuur. Daarnaast worden ook nationale titels verreden in onder andere de ZZ-Zwaar en Lichte Tour, waardoor het evenement een breed beeld geeft van de Nederlandse dressuursport – van talentvolle jeugd

tot gevestigde namen uit de internationale sport.

Het programma start op donderdag met de eerste onderdelen voor verschillende leeftijdscategorieën. In de dagen daarna volgen finales en kürs op muziek van diverse kampioenschappen. Traditioneel vormt de Zware Tour kür op muziek op zondag het sportieve hoogtepunt van het kampioenschap, waarin de Nederlandse titel bij de senioren

wordt beslist.

Naast de topsport staat het NK Dressuur bekend om de levendige sfeer op het terrein. Met meerdere pistes waar gelijktijdig rubrieken plaatsvinden, een uitgebreid programma en een groot deelnemersveld trekt het evenement jaarlijks veel bezoekers. Voor paardensportliefhebbers is het een weekend waarin de complete Nederlandse dressuursport samenkomt. Op het terrein is daarnaast een groot strodorp ingericht met diverse stands, waar bezoekers kunnen rondkijken, shoppen en kennismaken met verschillende merken en organisaties uit de paardensport.

Voor de deelnemers aan het Dutch Pony Championship betekent deelname tijdens dit evenement een bijzondere start van het seizoen. De jonge pony’s en hun ruiters of amazones rijden hun eerste selectie in een omgeving waar topsport, publiek en professionals samenkomen en waar de sfeer van een groot kampioenschap duidelijk voelbaar is.

Bezoekers die het NK Dressuur willen bijwonen kunnen kaarten verkrijgen via de website van het evenement, waar ook het volledige programma te vinden is.

Wedstrijdkalender Dutch Pony Championship 2026

Na de opening tijdens het NK Dressuur volgen in de zomermaanden meerdere selectiewedstrijden verspreid over Nederland. Tijdens deze wedstrijden kunnen combinaties punten verzamelen voor plaatsing in de finale.

Het Dutch Pony Championship is een open competitie voor ponyruiters en amazones met jonge pony’s van vier, vijf en zes jaar oud. Gedurende het seizoen wordt gezocht naar de beste jonge pony’s van Nederland binnen de C-, D- en E-ponycategorie, waarbij ontwikkeling, harmonie, aanleg en presentatie centraal staan.

De kalender voor het Dutch Pony Championship 2026 ziet er als volgt uit:

31 mei 2026 – Ermelo (NK Dressuur)

13 juni 2026 – Heerewaarden

27 juni 2026 – Wezep

4 juli 2026 – Sint-Oedenrode

25 juli 2026 – Lunteren

12 augustus 2026 – Lunteren

De dressuurfinale staat gepland op 5 september 2026. De definitieve locatie van deze finale wordt op een later moment bekendgemaakt.

Voor de springruiters vindt de ontknoping plaats tijdens Jumping DPC in Lathum op 3 oktober 2026. De inschrijving voor dit evenement opent op een later moment.

Inschrijving geopend

De inschrijving voor de dressuurselectiewedstrijden van het Dutch Pony Championship 2026 is inmiddels geopend. Ponyruiters en amazones die willen deelnemen kunnen zich inschrijven via de gebruikelijke inschrijfkanalen.

Bron: Persbericht