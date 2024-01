Deelnemers KNHS Para Dressuur Trophy Jumping Amsterdam bekend

Na de selectiewedstrijden van de KNHS Para Dressuur Trophy zijn de combinaties bekend die deel mogen nemen aan de kwalificatiewedstrijd op Jumping Amsterdam. Dat zijn negen combinaties, waaronder Sanne Voets en Frank Hosmar, vaste waarden van het Nederlandse para-dressuurteam. Ook Annemarieke Nobel, die bezig is aan een zeer sterk seizoen, heeft een startplek bemachtigd voor het concours in de Amsterdamse RAI.

Via de selectiewedstrijden in Kootwijkerbroek, Hellendoorn en Tolbert verdienden acht combinaties een felbegeerde startplaats voor Jumping Amsterdam. In de selectiewedstrijden leverde Annemarieke Nobel een uitzonderlijke prestatie. Zij won in alle selecties beide proeven in de gecombineerde Grade I, II en III en geldt daarmee als een van de grote favorieten voor een hoge klassering in Amsterdam. De amazone krijgt ongetwijfeld concurrentie van Sanne Voets en Frank Hosmar, de toppers uit de gecombineerde Grade IV en V. Voets, die op voordracht van bondscoach Joyce van Rooijen-Heuitink een wildcard heeft gekregen, won vorig jaar in Amsterdam. Hosmar was op de afgelopen editie van de KNHS Para Dressuur Trophy de winnaar van de finale.

Schone lei

De in de selectiewedstrijdstrijden behaalden resultaten tellen niet mee voor Jumping Amsterdam. Daar beginnen alle combinaties met een schone lei. In Amsterdam rijden de combinaties op zaterdag 27 januari een kür op muziek in een gecombineerde rubriek voor alle Grades.

Deelnemers

1 Annemarieke Nobel met Doo Schufro (v. Doolittle)

2 Loes Cevaal met Happy Hero II (v. Hohenstein)

3 Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo)

4 Maud de Reu met Webron (v. Sir Sinclair)

5 Maud Haarhuis met Baron (v. Painted Back)

6 Aniek Verploegh met Corneille (v. Camorkus)

7 Sandra Jeuken met Elvira Oase (v. Sir Oldenburg)

8 Joyce Schuchhard met Hustler (v. Florencio)

9 Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi)

Bron: KNHS