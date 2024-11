Loes Cevaal en Sandy van der Salm wederom bovenaan in KNHS Para Dressuur Trophy Bathmen

Op de derde competitiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy zondag in Bathmen mochten drie amazones naar voren komen als winnaressen. In de gecombineerde Grade I, II en III reed Loes Cevaal alleen de Grand Prix A en behaalde daarin met Happy Hero II (v. Hohenstein) het fraaie resultaat van 74,569%. Daarmee bleef de combinatie ruim vijf procent voor op de concurrentie. “Heel gaaf, Happy Hero liep ook heel lekker. Fijn dat het ook zo werd beloond”, vertelt Loes Cevaal na afloop. Op de eerste competitiewedstrijd afgelopen september in Arnhem stond Cevaal ook al bovenaan met 74,397%. In de combineerde Grade IV en V mocht Sandy van der Salm wederom beide eerste prijzen in ontvangst nemen.

“De draf was nu zelfs nog beter dan de vorige keer en ik ben heel blij dat de middendraf en het terugrijden nu in de proef ook lukte. Elke keer oefenen we dat, soms lukt het en soms niet. Dit was weer onze eerste indoorwedstrijd en Happy Hero pakte heel goed aan.” Naast de winnende score was het resultaat van Cevaal tevens goed voor de hoogste dagscore. ”Dat is heel leuk en het is extra leuk dat ik op mijn eigen club goed kon rijden. En ik ben heel blij met de punten”, vervolgt de amazone die van beide juryleden nagenoeg dezelfde punten kreeg.

Teller weer op nul

Met in de KNHS Para Dressuur Trophy twee gereden proeven die ze beide won met scores boven de 74%, staat Cevaal er goed voor richting de kwalificatiewedstrijd die eind van de maand op CDI Kronenberg wordt verreden. “Dan staat alles weer op nul en resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dus ik heb geen verwachtingen”, zegt Cevaal lachend. “Ik vind het heel leuk dat ik in Kronenberg mag rijden en de kür is al weer even geleden, dus die gaan we nog even oefenen. Ook Happy Hero vindt de kür heel leuk, dat laat hij gelijk merken als de muziek aan gaat. In Kronenberg is er met de kerstversiering genoeg te zien voor de paarden dus we gaan het zien. Ik ga in ieder geval m’n best doen.”

Aniek Verploegh wint Grand Prix B

In de Grand Prix A van de gecombineerde Grade I, II en III reed Aniek Verploegh met Corneille (v. Camorkus) naar de tweede score van 69,310%. Deze combinatie won de Grand Prix B met 69,667%. Ook Claire Overweg eindigde met Adventure Veluw twee keer in de top drie, in de Grand Prix A tweede met 66,979% en in de Grand Prix B derde met 66,042%. In de Grand Prix B werd de derde plaats bezet door Anke Mossink en Honoria met 61,167%.

Uitslag Grade I, II, III Grand Prix A

1 Loes Cevaal (Holten), Happy Hero II (v. Hohenstein) 74,569%

2 Aniek Verploegh (Capelle aan den IJssel), Corneille (v. Camorkus) 69,310%

3 Claire Overweg (Rijssen), Adventure Veluw (v. Hero) 66,979%

Uitslag Grade I, II, III Grand Prix B

1 Aniek Verploegh (Capelle aan den IJssel), Corneille (v. Camorkus) 69,667%

2 Claire Overweg (Rijssen), Adventure Veluw 66,042%

3 Anke Mossink (Apeldoorn), Honoria (v. Briljant) 61,167%

Opnieuw Sandy van der Salm in hoge Grade

In de combineerde Grade IV en V presteerde Sandy van der Salm sterk. Met Ghadir H reed ze naar 69,038% en 68,487%. In de Grand Prix A volgde Lotje Kao met Jutte als tweede met 66,603% en Esra de Ruiter met Halloween als derde met 66,111%. In de Grand Prix B reed Esra de Ruiter met 64,324% naar de tweede plaats en volgde Sandra Jeuken met Elvira Oase als derde (64,257%).

Uitslag Grade IV en V Grand Prix A

1 Sandy van der Salm (Leidschendam), Ghadir H (v. Desperado) 69,038%

2 Lotje Kao (Giethmen), Jutte 66,603%

3 Esra de Ruiter (Sprang-Capelle), Halloween (v. Makari Jetsetter) 66,111%

Uitslag Grade IV en V Grand Prix B

1 Sandy van der Salm (Leidschendam), Ghadir H (v. Desperado) 68,487%

2 Esra de Ruiter (Sprang-Capelle), Halloween (v. Makari Jetsetter) 64,324%

3 Sandra Jeuken (De Mortel), Elvira Oase (v. Sir Oldenburg) 64,257%

Opzet

De KNHS Para Dressuur Trophy heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het aangepast sporten dressuur, zowel in de breedte als in de topsport. De selectiewedstrijden komen in aanmerking voor kadervorming. De KNHS Para Dressuur Trophy bestaat uit meerdere selectiewedstrijden, twee kwalificatiewedstrijden (op CDI Kronenberg en Jumping Amsterdam) en wordt afgesloten met een finale op The Dutch Masters.

