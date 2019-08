Nicole den Dulk: ‘Ik ben er echt heel blij mee’

Nicole den Dulk beet vandaag de spits af voor de para-dressuurruiters van TeamNL. Met Wallace N.O.P. (Future x Rohdiamant) reed ze in de Grade II een percentage van 73,353% bij elkaar. Dat resultaat leverde het paar de bronzen medaille op.

“Ja, ik ben er echt heel blij mee. Wallace liep super fijn en ontspannen de baan door en was heel actief”, vertelt Nicole den Dulk over haar proef. Er waren een aantal onderdelen waarin de combinatie hoge ogen gooide. “Wallace zijn draf is heel goed en bijvoorbeeld de grote volte in draf was mooi strak. Ik had misschien wat kleine afwerkingsfoutjes maar over het algemeen was het echt top. En een score van 73,353 procent op een EK is gewoon goed.”

Bron: Horses.nl/RuitersinOranje