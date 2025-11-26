Paradressuur op shortlist NOC*NSF Sportgala

De Nederlandse paradressuur is goed vertegenwoordigd op de shortlist voor de verkiezing van het NOC*NSF Sportgala 2025. Het TeamNL Paradressuurteam behoort tot de kanshebbers in de categorie 'Parasportploeg van het Jaar' en hetzelfde geldt voor Rixt van der Horst in de categorie 'Parasportvrouw van het Jaar'.

Een mooie erkenning van de resultaten die zij het afgelopen jaar hebben laten zien binnen de paradressuursport, en meer specifiek op het EK Paradressuur in eigen land. Rixt van der Horst won op dit EK in Ermelo met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. twee individuele gouden medailles in Grade III, zowel in de individuele proef als de kür op muziek. Zij maakte ook deel uit van het zilveren team, dat verder bestond uit Loes Cevaal met Happy Hero, Tessa Baaijens-van de Vrie met Happy Grace en Britney de Jong met Caramba N.O.P., onder leiding van ad-interim bondscoach Hanneke Gerritsen.

Sportgala

Het NOC*NSF Sportgala vormt jaarlijks het hoogtepunt van de Nederlandse sport. In Hotel Papendal worden op woensdag 17 december de belangrijkste sportprijzen van Nederland uitgereikt, een avond waarop successen worden gevierd, prestaties worden geëerd en sporters uit alle disciplines samenkomen.

Shortlists

Voordat het zover is, zal de vakjury op 7 december de shortlists terugbrengen tot drie genomineerden per categorie. Op het gala worden de winnaars bekendgemaakt.

Bron: KNHS / NOC*NSF