Queenparks Wendy en Revolution pakken titels 5- en 6-jarigen

Net als in de voorrondes gisteren wonnen de Helgstrand-paarden Queenparks Wendy (v. Sezuan) en Revolution (v. Rocky Lee) van hun leeftijdsgenoten. Beide Deense kampioenen werden door Andreas Helgstrand zelf voorgesteld.

Queenparks Wendy won opnieuw van wereldkampioen Jovian (v. Apache), die ook onder het zadel van Helgstrand de ring in kwam. Derde werd zijn stalruiter Severo Jurado López, die Springbank II VH (v. Skovens Rafael) voorstelde. Jovian verloor het pleit van Wendy wederom op zijn stap, waarvoor ‘slechts’ een 8,2 werd genoteerd. Op het WK in Ermelo was de stap ook de steen des aanstoots, al viel het kwartje toen anders.

Drie tienen voor Jovian

Wendy kreeg tienen voor galop en perspectief, een 9,8 voor rittigkeit, een 9,2 voor de draf en een 9,0 voor de stap. Daarmee kwam het gemiddelde op 9,6. Jovian kreeg zelfs drie tienen: voor draf, galop en perspectief. Een 9,2 voor rittigkeit en de 8,2 voor stap leidde tot een totaal van 9,48. Springbank kwam op 9,34 uit.

Revolution wint afgetekend

Bij de zesjarige paarden was het minder spannend, Revolution kreeg drie tienen, voor draf, galop en perspectief. Er waren negens voor de stap en rittigkeit. Zijn gemiddelde van 9,6 was ruimschoots hoger dan dat van de als tweede geplaatste Baunehojens Carpaccio (v. Charmeur), die 8,94 liet noteren, met vier negens en een 8.7 (voor de stap). Carpaccio werd voorgesteld door Anette Ejlersgaard. Derde werd Atterupgaards Delorean, voorgesteld door Selina Solberg Vittinghus. De merrie scoorde minder goed dan gisteren in de kwalificatie, ze kreeg nu een gemiddelde van 8,90 met nog steeds een 10 voor de draf, maar minder goede punten op stap en galop.

Uitslag 5-jarige paarden

Uitslag 6-jarige paarden

