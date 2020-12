Revanche Rath en Destacado FRH in finale Nürnberger Burg-Pokal

In de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal had Destacado FRH (v. Desperados) onder gastheer Matthias Alexander Rath nog te veel last van spanning. Maar vandaag in de finale was de eigen binnenhal van Gestüt Schafhof in Kronberg niet meer eng. Rath stuurde de hengst naar de zege met 76.268% en verwees Dorothee Schneider met Sisters Act MT OLD (v. Sandro Hit) naar de tweede plek.

In de finaleproef overtuigde de pas zevenjarige hengst onder Matthias Alexander Rath met zijn geweldige bewegingen. De uitgestrekte stap leverde zelfs een tien op van het jurylid bij E. In het commentaar na afloop werd alleen nog gezegd dat Destacado nog moest winnen aan kracht in de verzameling. De hengst die als driejarige Bundeskampioen werd, in 2018 op de WK tweede werd en in 2019 vierde, scoorde 76.268%.

‘In stap de punten gescoord’

Rath: “Het is een bijzonder gevoel om de Pokal te winnen, zeker omdat het nu thuis is. Ik begon de proef heel goed. In stap heb ik, denk ik, zoveel punten gescoord, dat ik na de galoptour nog steeds op kop bleef. De galopwisselseries gingen nog wat moeizaam.”

Schneider en Sisters Act nu tweede

Op de tweede plaats met 75.732% eindigde de winnares van de inloopproef Dorothee Schneider met de WK-merrie Sisters Act. Schneider kreeg bij het aanspringen in galop een fout wat de score wat drukte. Maar verder ging de combinatie overtuigend door de proef. Bij twee juryleden stond het paard van Sissy Max-Theurer op kop. Het jurylid bij B plaatste Schneider en de Sandro Hit merrie als zesde.

Villeneuve nu achtste

Met de hengst Villeneuve (Vitalis x Dancier) was Schneider tweede in de inloopproef. Nu kreeg het paar teveel foutjes in de proef, met het aanspringen in galop en in de series, zodat ze achtste werden met 74.098%.

Freese en de Schockemöhle-hengsten

Isabell Freese reed de hengsten van Paul Schockemöhle Fürsten-Look (v. Fürstenball) en Top Gear OLD (v. Totilas) naar respectievelijk de derde en vierde plaats. Beide hengsten haalden nu de vorm wel en verbeterden zich duidelijk met de inloopproef van gisteren.

Kanerva wint ‘Bestes Rückwärtsrichten’

Emma Kanerva kreeg een oorkonde voor het ‘beste achterwaarts gaan’ met haar paard Mist of Titanium OLD (Millennium x Diamonit). De Finse reageerde enthousiast: “Ik ben hier erg trots op! Vandaag liet ik hem nog wat langer staan in het halt en nam meer rust.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl