Schmidt overtuigt met Denoix in Louisdor kwalificatie

Op de tweede dag van het concours op Hof Kasselmann in Hagen stond de inloopproef voor de kwalificatie voor de Louisdor Preis op het programma. Hubertus Schmidt stuurde de premiehengst Denoix PCH (v. Destano) naar een unanieme zege met 77.500%. Met bijna 2% achterstand werd Holga Finken tweede op de KWPN'er Gino 642 (v. Bretton Woods).

De eerste Louisdor-Preis kwalificatie in Hagen kende een sterk deelnemersveld. De Duitse ‘Reitmeister’ Hubertus Schmidt had twee ijzers in het vuur. Met de Oldenburger premiehengst Denaix PCH zette hij de succesreeks van vorig jaar in de Lichte Tour voort door overtuigend te winnen. In de Inter II, de inloopproef voor de eigenlijke kwalificatie morgen, kreeg Schmidt 77.500%. De hengst schakelde gemakkelijk en scoorde onder meer 8-ten voor de pirouettes.

Met zijn tweede paard Beryll 28 (v. Benetton Dream) werd Hubertus Schmidt achtste met 71.360%.

Bretton Woods-zoon Gino

Ook de Bretton Woods-zoon Gino had vorig jaar goede resultaten in de Lichte Tour. Onder Holga Finken kwam de negenjarige KWPN’er in hun Inter II-debuut tot een unanieme tweede plaats met 75.877%.

Eigen fokproduct

Annabel Frenzen stuurde haar eigen fokproduct SilberStern (v. Silbermond) naar de derde plek (74.649%). Met de negenjarige Rheinlander was ze twee jaar geleden al finalist in de Nürnberger Burg-Pokal.

Nürnberger Burg-Pokal winnaar

Dorothee Schneider was met de Nürnberger Burg-Pokal winnaar van 2018, First Romance 2 (v. Fürst Romancier) een favoriet voor de zege. In Ankum won Schneider de Inter II zeer overtuigend met de tienjarige ruin. Maar vanmorgen had het paar een stroeve start van de proef en slopen er kleine foutjes in. Het paar werd teleurstellend tiende met 70.175%.

Bron Horses.nl