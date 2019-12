Scholtens wint wereldbeker Mechelen met afstand

Emmelie Scholtens reed met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) naar de topscore van 85,075% in de kür op muziek in Mechelen. Het was goed voor een pak wereldbekerpunten, op dik 4% afstand van nummer twee Maria Caetano, die 80,940% scoorde met Coroado (v. Rubi). Derde werd de Spanjaard Juan Matute Guimon die op de Hannoveraan Quantico (v. Fighting Fit) aan de start verscheen en naar 80,510% reed.

Met technische scores tussen de 79 en 82,75% en artistieke scores die zelfs twee keer boven de 90% uitkwamen, was Scholtens veruit de beste in België. Er werden zelfs tienen uitgedeeld voor Desperado’s uitgestrekte stap!

Met haar 85,075% verbeterde de amazone haar persoonlijk record met Desperado – dat pas van begin december stamde – met ruim 2 procent. Haar hengst heeft zich de afgelopen maanden enorm verbeterd en met deze scores klopt de Nederlandse wel heel nadrukkelijk bij de wereldtop aan.

Fry vijfde, Zweistra achtste

Charlotte Fry, die in de GP nog naar de tweede plaats reed met KWPN’er Dark Legend (v. Zucchero), kwam vandaag niet op het podium uit. De stalamazone van Van Olst kwam uit op 79,075%. Thamar Zweistra en Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) deden er juist een schepje bovenop ten opzichte van de kwalificatie: de combinatie werd achtste met 77,185%.

Minderhoud vierde in tussenklassement

In het tussenklassement na zeven van de elf wereldbekerwedstrijden gaat Benjamin Werndl aan de leiding, gevolgd door Frederic Wandrs en Helen Langehanenberg. Voor de Duitsers is het dringen omdat er maximaal drie Duitse ruiters naar de finale in Las Vegas in april mogen en Isabell Werth gaat als titelverdedigster sowieso. Hans Peter Minderhoud, die niet in Mechelen was, staat op de vierde plaats. Thamar Zweistra is nu naar de achtste plek gestegen en Emmelie Scholtens staat dertiende. Zij is pas twee keer in een wereldbekeretappe gestart dit jaar.

Uitslag

Tussenklassement

Lees ook:

Bron: Horses.nl