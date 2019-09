Mariska van Groningen: ‘Heel blij dat m’n pirouettes eindelijk goed lukten’

Op de Subtopwedstrijd in Ammerzoden won Mariska van Groningen afgelopen zondag de Prix St. Georges. De amazone behaalde met Dutch Dandy D.J. (Lord Leatherdale x Darnels) weliswaar geen persoonlijk record, maar wel persoonlijke overwinning. "Ik heb de afgelopen tijd heel hard geoefend op de pirouettes en dit was eigenlijk voor het eerst dat ze echt goed lukten in de proef."

“In de pirouettes dacht Dutch Dandy altijd wat teveel na en ik ging daarop teveel doen. Dan kreeg ik bijvoorbeeld een wissel of draaide hij voor me uit. Daarom heb ik me daar echt op gefocust de laatste tijd en dat heeft z’n vruchten afgeworpen”, vertelt Van Groningen trots. De amazone kreeg dikke voldoendes voor dit onderdeel. “De keertwendingen daarentegen hebben nog wel wat aandacht nodig. Ik heb daar zelf altijd al moeite mee gehad. Ik rijd het liefst de Intermédiaire I, zodat ik de keertwendingen niet heb, maar ieder kampioenschap of internationale wedstrijd begint met de Prix St. Georges. Daarom blijf ik ‘m op wedstrijd toch maar trouw rijden”, vertelt ze lachend.

Achten en vieren

De keertwendingen naar links leverde daardoor een dure onvoldoende op, net als een telfout in de serie om de drie. Daar tegenover stond onder meer een prachtige drafreprise. “Het drafgedeelte was erg fijn en leverde ook wat achten op. Als daar een vier tegenover staat, vind ik dat niet zo erg. Al met al vielen de punten misschien wat lager uit dan ik had verwacht, maar desondanks kon ik me wel in het commentaar vinden.”

Jurering meer blanco

Anderhalf jaar geleden maakte Van Groningen haar internationale debuut. “Paardrijden is m’n hobby, dus ik kan niet iedere maand op een meerdaagse wedstrijd, maar het is wel iets dat ik één à twee keer in het jaar wil doen. Ik vind het hartstikke leuk en het is mooi om meerdere buitenlandse juryleden te hebben. De jurering is internationaal wat eerlijker, meer blanco. Ik heb het gevoel dat hier namen wel eens meespelen, maar dat heb je daar niet.”

Geen vliegambities

Van Groningen reed vorig jaar op CDI Zeeland Outdoor en dit jaar op CDI Compiègne. “Begint volgend jaar hoopt ik weer ergens een internationale wedstrijd te rijden. Wel in Nederland, België, Frankrijk of Duitsland, zodat het nog wel goed af te reizen is. Vliegambities met m’n paard heb ik namelijk niet”, voegt ze er grappend aan toe. “Ondertussen ben ik nog bezig met de voorbereiding op het Grand Prix-werk. Dat is iets wat ik heel lang voor me uitgeschoven heb, maar als ik het wil, moet ik het nu doen. Dutch Dandy is een heel goed paard en het zit er zeker in. Dus als we volgend jaar de overstap kunnen maken ben ik daar erg blij mee!”

Lichte Tour

In de Prix St. Georges bedroeg de winnende score van Van Groningen 64,63%. Daarmee bleef ze anderhalve procent voor op de nummer twee, Wendy van de Logt-van Boxtel en Giacomo B (v. Tango). De top drie werd compleet gemaakt door Bettina Krol, die met Diamond Boy M (v. Wynton) 61,77% noteerde. In de gecombineerde Intermédiaire I/II kwam Barbara Soederhuizen met Eclips (v. Apache) als winnares naar voren. Ze kwam uit op 65,59%. Deborah van Mook mocht het rode lint in ontvangst nemen. Zij stuurde Bolster (v. Special D) naar 62,65%. Clarissa van Biezen reed Vancouver (v. Stravinsky xx) naar plaats drie.

Bron: Horses.nl