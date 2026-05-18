Sem Stiemer keert succesvol terug in de Lichte Tour: ‘Dit zijn twee paarden voor de toekomst’

Savannah Pieters
Sem Stiemer met My Life. Foto: Foto4U
Door Savannah Pieters

Voor Sem Stiemer betekende de Subtopwedstrijd in Middenbeemster een succesvolle terugkeer op Lichte Tour-niveau. De ruiter verscheen na enkele jaren afwezigheid weer in de slipjas en maakte twee zeer goede debuten. Met Kensington (Chagall D&R x Don Primaire) won hij de Prix St. Georges met 70,30%, terwijl hij met My Life (Glock’s Toto Jr. x Gribaldi) naar de tweede prijs reed met 68,30%.

