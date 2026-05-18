Patrik Kittel verbreekt record met dertiende Zweedse kampioenstitel

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Patrik Kittel verbreekt record met dertiende Zweedse kampioenstitel featured image
Patrik Kittel met Touchdown. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Patrik Kittel is afgelopen weekend voor de dertiende keer gekroond tot Zweeds kampioen dressuur. Daarmee schrijft de Zweed geschiedenis als de ruiter met de meeste nationale titels ooit. Met de Quaterback-zoon Touchdown reed Kittel overtuigend naar het goud: hij hield in het eindklassement bijna zes procent voorsprong op nummer twee Maria von Essen met Invoice. Het brons ging naar Cecilia Bergåkra.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant