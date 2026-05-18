KWPN-hengst Newmarket VM naar de Verenigde Staten

De KWPN-goedgekeurde hengst Newmarket VM is medio mei vertrokken naar Amerika. Via mede-eigenaar Redfield Farm is de hengst van Stal Hendrix en Team Nijhof verkocht aan een ambitieuze jeugdruiter. Met Lisa Nooren in het zadel was de Chacoon Blue-zoon internationaal actief tot en met 1,45m-niveau.

De door Paul van Montfort gefokte Newmarket VM kwam als veulen in handen van Stal Hendrix en Redfield Farm, die hem scoutten op de Limburgse Veulenveiling.

Team Nijhof

Na een succesvol hengstenkeuringstraject kocht Team Nijhof zich er tijdens het verrichtingsonderzoek bij in, waarna hij met 83,5 punten werd ingeschreven. Het eerste deel van zijn opleiding kreeg Newmarket VM bij Team Nijhof, zo presteerde hij met Kars Bonhof en Fabiënne Lichtenvoort Cats.

Verkoop

Sinds het najaar van 2025 vormde hij een combinatie met de aan Stal Hendrix verbonden amazone Lisa Nooren, met wie hij succesvol doorgroeide naar het internationale 1.40/1.45m-niveau. “Newmarket VM is altijd een hengst geweest waarin we veel vertrouwen hadden. Hij was goed op weg om alle verwachtingen in te lossen, dus het is altijd jammer om zo’n paard te zien vertrekken. Er was vanuit de sport steeds veel interesse voor hem en eerlijk is eerlijk: Newmarket heeft niet het aantal merries mogen bedienen dat hij verdiende. Daarom hebben familie Nijhof en wij in goed overleg besloten om Newmarket voor de sport te verkopen”, vertelt Paul Hendrix.

Nafok

Uit de eerste jaargang van de Chacoon Blue-zoon komen onder andere de NMK-merries Soleil de Lys, die vijfde werd in de finale, en Sizora JB. Laatstgenoemde won eerder deze maand gelijk de eerste wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie.

Bron: KWPN (bewerkt door Horses.nl)