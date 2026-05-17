Grote Prijs van Eindhoven naar Giampiero Garofalo, Elize van de Mheen derde

Marcel Dufour
Grote Prijs van Eindhoven naar Giampiero Garofalo, Elize van de Mheen derde featured image
Elize van der Mheen met Kes TN Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Marcel Dufour

Onder nagenoeg ideale omstandigheden werd de Grote Prijs van Eindhoven vanmiddag verreden aan de Karpendonkse Plas. Maar liefst 16 deelnemers hadden zich geplaatst voor de barrage van wie de Italiaan Giampiero Garofalo met Querido van ’t Ruytershof (v.Mosito van het Hellehof) de beste was. Met een foutloze rit in 43.50 seconden verwees de ruiter van Stal Hendrix Tabhita Kyle en Elize van de Mheen naar de plaatsen twee en drie.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant